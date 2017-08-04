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Üniversiteli tavuklara büyük ilgi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin uygulama araştırma çiftliklerinde doğal yöntemlerle yetiştirilen etlik tavuklar Bursa halkı tarafından büyük rağbet görüyor.

Üniversiteli tavuklara büyük ilgi

04 Ağustos 2017 11:54

Özel bir tavuk firmasının Susurluk’taki modern tesislerinde İslami usullerle tek tek kesilen ve kuru yolma yöntemiyle temizlenen tavuklar, kilosu 7,5 liradan UÜ Görükle Kampusu içindeki mağazalarda satılıyor.
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkadir Orman, çiftliklerinde altlıklı yer sisteminde her biri toplam 7 bin tavuğu yetiştirebilecek üç kümesleri bulunmasına rağmen, tavukların stressiz büyümeleri için en fazla 4-5 bin adet yetiştirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Tavukların eğitim ve araştırma maksadıyla yetiştirildiğini, ancak hiçbir şekilde insan sağlığı için risk teşkil edebilecek yöntemler uygulamadıklarını, antibiyotik hatta vitamin bile kullanmadıklarını anlatan Orman, bağışıklığı desteklemek, et kalitesi ve lezzetini iyileştirmek için doğal bitkisel ürünler kullandıklarını bildirdi.

Doç. Dr. Orman, ticari maksat güdülmediği için tavukları normal sürelerinde yani 35’inci veya 42’inci günlerinde kesimhaneye gönderdiklerini belirterek şunları söyledi: “Özel bir firmanın gelişmiş kesimhanesinde helal kesim usullerine göre tek tek kesiliyorlar. Tavuğun raf ömrünün uzun olması için soğutulmasında soğuk hava kullanılıyor. Soğuk zinciri bozulmadığı takdirde normal raflarında bir hafta süreyle rahatlıkla durabiliyorlar. Güvenilir yöntemlerle beslenip kesildiği için de özellikle üniversite personeli ve Bursalılar tarafından çok tercih ediliyor. Biz de yaklaşık iki ayda bir vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi. 

Süleyman Aydın

Etiketler: tavuk, uludağ üniversitesi


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