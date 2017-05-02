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Üniversiteli Teknikerler Engellilere Umut Oluyor

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programında eğitim alan teknikerler, engelli bakımına ilişkin aldıkları bilgi ve teknikleri kullanarak, engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata bağlayarak onlara yaşam umudu oluyor.

Üniversiteli Teknikerler Engellilere Umut Oluyor

02 Mayıs 2017 10:45

Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörünün nitelikli yardımcı sağlık hizmetleri personeli ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bilhassa bakıma ihtiyacı olan engellilerin profesyonellerce bakımı, en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birini oluşturuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü, engellilerin yaşam kalitesinin artması ve onların bakımının en doğru ve en sağlıklı bir şekilde ele alınması konusunda yetiştirdiği teknikerlerle engelleri kaldırıyor. İAÜ Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Demet Biçki, engelli bireyleri gelecek kaygısından arındırmayı ve boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlayan engelli bakımı ve rehabilitasyon teknikerlerinin, toplumun önemli bir ihtiyacı için hizmet verdiğini söylüyor.

Her geçen gün içinde engelli bakımı ve rehabilitasyon alanına olan ilginin arttığından söz eden Yrd. Doç. Dr. Biçki, bu bölümde eğitim alan öğrencilerin engelliler için uygun ortamların hazırlanmasına destek olmaları ve engellilerin yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlamada çok önemli bir yardımcı rolü üstlendiklerinin altını çiziyor.

"Engelli Bakımı Popüler Hale Geldi"

Engellilerin hayata bağlanması ve yaşama tutunması konusunda engelli bakımı ve rehabilitasyon
teknikerlerine olan ihtiyacın bu alanı popüler hale getirdiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Biçki, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde iki yıl süresince hem teorik hem de uygulama eğitimleri alan öğrencilerin mezun olduklarında engelli bakımı ve rehabilitasyonu konularında uzmanlaşarak aktif olarak görev alma şansı bulduğunu söylüyor.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümünü öğrenciler için cazibeli ve önü açık bir meslek olarak nitelendiren Yrd. Doç. Dr. Biçki, bu alanda eğitim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra geniş bir çalışma olanağına sahip olduklarına vurgu yapıyor ve “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon teknikerleri; tıp merkezlerinde, polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon dal merkezlerinde, huzurevlerinde, engelli bakım merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde görev yapabilirler. Hatta sağlık ocaklarında da engelli bakımı ve rehabilitasyon teknikerine ihtiyaç var” diyor.

"Fizyoterapi Veya Beslenme Ve Diyetetik Alanına Geçiş Mümkün"

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık eğitim veren Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü, YGS-2 puan türü ile öğrenci alırken, eğitimlerini akşam almak isteyenler için ikinci öğretim imkanı da var. Bölümden mezun olan öğrencilerin, dikey geçiş sınavıyla ‘Fizyoterapi’ ile ‘Beslenme ve Diyetetik’ bölümlerine geçiş imkanı bulunuyor.

 

Etiketler: eğitim, engelli bakımı, İAU, İstanbul Aydın Üniversitesi, sağlık bilimleri meslek yüksekokulu, sağlık teknikeri


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