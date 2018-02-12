Üniversiteli Tuğçe’nin katiline İstinaf Mahkemesi’nden ağırlaştırılmış müebbet

Bursa’nın Gemlik ilçesinde arkadaşlık teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ’ı pompalı tüfekle vurarak öldüren ve yerel mahkeme tarafından müebbet hapse çarptırılan Aykut Ertunç’un İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aykut Ertunç, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Tuğçe Uludağ’ın annesi Tülay Uludağ ve babası Özden Uludağ ile yakınları da salonda hazır bulundu.

“Sanık, maktüleyi tasarlayarak öldürmüştür”

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Funda Mine, “Sanık, maktüleyi tasarlayarak öldürmüştür. Buna göre hüküm kurulmasını talep ediyoruz” dedi. Bunun üzerine ailenin avukatı Mehmet Gül de sanığın tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

“Evimin 10 metre karşısında, elinde tüfekle bekledi”

Anne Tülay Uludağ, “Evimin 10 metre karşısında, elinde tüfekle bekledi, tasarladı ve evladımı öldürdü. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“O derece bağlanmış ki, terkedilme hayal kırıklığı oluşturmuş”

Bunun üzerine sanık avukatı Güngör Yiğit, tasarlayarak öldürme suçunun unsurlarının olayda bulunmadığını kaydederek, “Olay, takıntılı, saplantılı aşk. O derece bağlanmış ki bu terkedilme, hayal kırıklığı oluşturmuş müvekkilde bir hiddet meydana getirmiş. Biraraya gelmiş olsalardı böyle bir olay meydana gelmeyecekti. Müvekkil bu amaçla olmuş olsaydı olayı tenha bir yerde gerçekleştirir ve kaçardı. Kendisinin biranda hiddete kapılması neticesinde olay meydana gelmiştir. O kadar çok seviyor ki kendine de sıkmış kendini de yaralamış ama ölmemiş karşınızda duruyor. Tasarlamanın varlığı için suç işleme kararında süreklilik ve yoğunluk arz etmesi gerekiyor” dedi.

“Tasarlayarak yapmadım”

Son sözü sorulan sanık Aykut Ertunç, ““Tasarlayarak yapmadım ben bu işi. Takdir mahkemenindir. Bu yaptığım olaydan dolayı da pişmanım” diye konuştu.

“Tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, yerel mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezasını kaldırarak, sanık Aykut Ertunç’u “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

“Tuğçe’m, güzel kızım artık rahat uyusun”

Duruşma sonrasında açıklama yapan anne Tülay Uludağ, “Mahkememiz sonuçlandı. Çok şükürler olsun, istediğimiz gibi adalet yerini buldu. Tuğçe’min kanı yerde kalmadı. Bize destek olan herkese teşekkür ederim. Tuğçe’lerimiz ölmesin. Amacımız buydu, destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sonuç çok güzel oldu, bugün çok şükür mutluyuz. Tuğçe’m, güzel kızım artık rahat rahat uyusun” dedi.

Baba Özden Uludağ, “Çok doluyum, duyguluyum. İstediğimiz sonuç çıktı. Allah’a şükür. İstediğimiz ağırlaştırılmış müebbet hapis geldi, bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Olayın Geçmişi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2 Aralık 2016 tarihinde Aykut Ertunç, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen 25 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi Tuğçe Uludağ’ı tüfekle vurarak öldürmüştü. Hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Ertunç, yargılama sonucunda müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini öne süren aile, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi ve kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Gamze Erdemir

