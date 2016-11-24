Erzincan’ın Tercan ilçesindeki Yeşilyayla, Kalecik ve Oğulveren İlkokulları’ndaki 56 öğrenciye mont, bot ve kırtasiye yardımı için kampanya başlatan UltraAslanlar Topluluğu üyesi gençler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ı makamında ziyaret ederek yardım kampanyası hakkında bilgiler verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, gençlerin bu tür organizasyonlar düzenlediklerini gördükçe mutlu olduğunu ve sosyal yardımlaşma anlamında faaliyetlerde bulunan öğrencilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Yardım organizasyonu ile köy okullarındaki çocuklara umut ışığı olacak ADÜ’lü öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim gören arkadaşlarından ve Aydın halkından kampanyaya destek olmalarını istedi. Toplanan yardımlar Aralık ayının 2. haftasında ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılacak.

Mehmet Barlas