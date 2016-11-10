13 Kasım Pazar günü düzenlenecek 38’inci Vodafone Avrasya Maratonu’na 35 kişiyle katılacak olan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Asya’dan Avrupa’ya koşacak.

“Yaşatmak İçin Adım At”

“Yaşatmak İçin Adım At” sloganıyla koşan İKBU Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel, “Dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan Vodafone İstanbul Maratonu’na 8’inci kez katılıyorum. İstanbul’un doğal ve tarihi güzellikleri arasında gerçekleştirilecek bu maratonda ALS MNH Derneği forması ile “Yaşatmak İçin Adım At” sloganı ile koşacağım. Amacım, kas erimesini ve omurilikte harabiyeti anlatan bir tıbbi terim olan ALS (Amiyotrofik lateral skleroz) hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalığa yakalanan insanlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına olanakları dâhilinde çözüm getirebilmek üzere kurulmuş ALS MNH Derneğinin daha çok kişi tarafından tanınmasını sağlamaktır. Toplumumuzda Futbolcu Fenerbahçeli Sedat’ın hastalığı olarak ta bilinen ve henüz bir tedavi yöntemi bulunmayan bu hastalığa yakalananlara destek sağlamayı ve tedavisinin bulunabilmesi için kaynak yaratmayı hedefleyen ALS MNH Derneği’ne destek için duyarlı insanlarımızın iyilik peşinde koşmak için yarışacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

“ALS hastalığına dikkat çekmek istiyoruz”

ALS derneği ile birlikte koşan, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Engelsiz Yaşama Destek Kulübü Başkanı Edanur BAY, “2013 yılından itibaren sayısız sosyal sorumluluk programına imza attık. Ben 2016/2017 akademik yılı başında kulüp başkanı olarak göreve başladım. Bu sene amacımız tüm engel gruplarıyla birlikte farkındalık yaratacak etkinliklere imza atmak. ALS hastaları toplum tarafından pek de bilinmemektedir. Hâlbuki ünlü fizikçi Stephen Hawking ve Fenerbahçeli Sedat Balkanlı bu hastalığı yaşayan ünlü isimlerdendir. Biz İKBU olarak onlara destek verip toplumun dikkatini bu hastalığa çevirmek istiyoruz. Bize bu organizasyona katılmakta yardımcı olan kulüp danışmanı hocamız Öğr. Gör. Yasemin Akdemir’e ve bizimle birlikte ALS hastalığına dikkat çekmek için pazar günü maraton koşacak olan Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Yrd. Doç. Fahri Erenel’e desteklerinden dolayı minnettarız” açıklamalarında bulundu.

