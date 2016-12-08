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Üniversiteliler Kaz Dağı ve Madra Dağını gezdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Gezi ve Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri, Kaz Dağı ve Madra Dağına gezi düzenledi. Okul Müdürü Doç.Dr.M.Oğuzhan İlban’ın desteği ile düzenlenen gezide öğrenciler yaşadıkları çevreyi tanıdılar.

Üniversiteliler Kaz Dağı ve Madra Dağını gezdi

08 Aralık 2016 12:44

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndan belediyenin sağladığı otobüsle saat 8.30 da yola çıkan öğrenciler, sırasıyla Şahinler Cami, Dutluca Delikli Taş, Kızıklı Köyü’nde zeytin toplama, Havran Kocaseyit Anıtı, Edremit: Sütüven Şelalesi, Hasanboğuldu ve Tahtakuşlar Etnoğrafya Müzesi’ni ziyaret etti. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gezi ve Fotoğrafçılık Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz’un eşliğindeki öğrenciler, doğanın tadını, tarihin gücünü, zeytin toplamanın zorluğunu ve müzenin önemini yerinde gördü. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan Okul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban ”Yüksekokul öğrencilerinin Burhaniye ve Edremit Körfezini yakından tanımaları gerektiği düşünüyoruz. Çok güzel bir coğrafyada öğrenim gören öğrencilerin, bölgeyle ve yerel halkla kurduğu temas çok önemli. Bu tür etkinlikler, bölgenin az bilinen bakir alanlarının gün yüzüne çıkartılması içinde çok önemli. Öğrenciler, mezun olduklarında birer gönüllü tanıtım elçisi olarak çalışacaklar. Öğrenciler sayesinde, Burhaniye ve Körfez’in tanıtımına katkı sağlanacaktır” dedi. 

Fatma Talay

Etiketler: Kaz Dağı, Madra Dağı


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