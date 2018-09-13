Üniversitenin FETÖ liderini çağrıştıran sloganına gözaltı

Edinilen bilgiye göre, NKÜ resmin internet sitesinde yer alan öğrencilerin kayıtta yapılması gerekenlerin anlatıldığı "Gülen Gelecekler" başlıklı duyuru ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığı doğrultusunda, NKÜ üniversitenin internet sitesinde yer alan "Gülen Gelecekler" başlıklı, "Adım Adım Kayıt Rehberi" konulu duyuruyla ilgili sosyal medyada Sosyal medyada FETÖ terör örgütü liderini çağrıştıran bir başlık olduğu konuşuldu. Yer alan eleştirilerin ardından konuya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu konu ile ilgili üniversitenin bilgi işlem bölümünde çalışan V.S.U, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vedat Bayraktar - Halil Dağ