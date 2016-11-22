15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’i anmak ve hatırasını yaşatmak adına Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından merkez yerleşke girişine Ömer Halisdemir’in 3 boyutlu bir görselinin yer aldığı ve hayatının anlatıldığı bir anıt yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, “15 Temmuz gecesi Türk milleti, milli birlik ve beraberliğin, tarihteki en güzel, en şerefli örneklerinden birini sergilemiştir. Bu hareket Türk milletinin esarete karşı istiklalini koruma yolunda bir tepkinin, isyanın ve milli bilinçlenmenin bir örneğidir” dedi.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanet, isyan ve işgal girişimine karşı yapılan mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hiçbir zaman unutulmadan ilelebet saygı ve minnetle anılması gerektiğini ifade eden Rektör Görür, “Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir, 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkma adına, canını hiçe sayarak tarihin akışını değiştirdi. Biz de adını taşımaktan onur duyduğumuz şehidimizin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere bu şanlı kahramanı tanıtmak amacıyla üniversitemiz merkez yerleşkesi girişine şehidimizin memleketi Çukurkuyu’dan gelen taşların kullanıldığı bir anıt yaptık” dedi.

15 Temmuz gecesi milli iradeye ve demokrasimize karşı yapılan çirkin girişimin hatırlatılması ve unutturulmaması gerektiğini ifade eden Rektör Görür, “Üniversiteler özgürlüğün ve demokrasinin önemli kapılarından biridir. Öğrencilerimizin bu kapıdan milli birlik ve beraberlik duygularıyla girmeleri, bilimin neferleri olarak bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Bu sorumluluğu hatırlatmak da bizim en büyük görevimizdir” diyerek konuşmasını sürdürdü.

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