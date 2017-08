Üniversitesi öğrencisi Ece Çelik’i ezdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının avukatlarından açıklama

Zanlı İbrahim D. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, avukatları Yelda Aslan ve Mustafa Akar Adana Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Avukat Yelda Aslan, “Müvekkilimiz, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı itiraz üzerine bugün tutuklanmıştır. Bu itirazın basında çıkan yalan yanlış soyut iddialar neticesinde yapıldığı kanaatindeyiz. Zira müvekkilimizin tutuklama neticesi olarak her ne kadar ‘kasten adam öldürme’ suçu görülse de, şuan mağdur Ece Çelik hayattadır. Tedavisi devam etmekte sağlık durumu ise gün geçtikçe iyiye gitmektedir. Her ne kadar basında çıkan haberlerde, İbrahim D.’nin mağdur Ece’nin sevgilisi olduğu yönünde iddialarında bulunmuş ise de, Ece müvekkilimizin sevgilisi değil çok yakın arkadaşıdır. Yine her ne kadar olay günü Ece’ye kasıtlı olarak çarptığı yönünde haberler çıkmış ise de dosyada bulunan hiç belge ve hiçbir ifade bu iddia ile örtüşmemektir. Olay günü zor durumda olduğunu, tehdit edildiğini iddia ederek, müvekkilimle görüşmek isteyen Ece’dir” dedi.

Av. Yelda Aslan daha sonra şöyle devam etti:

“Olay günü birlikte yan yana oturdukları ve dertleştikleri de dosyaya sunduğumuz bir kafenin kamera kayıtlarıyla sabitlenmiştir. Dolayısıyla asıl olay günü arabadan Ece’yi saçlarından tutup indirmek suretiyle indiren Hakan isimli sevgilisidir. Müvekkilimizin Ece’ye kasıtlı yönelik bir eylemi yoktur. Ece o gün ‘İbrahim beni bırakma’ şeklinde yalvarır derecede bağırması neticesinde araçla ayrıldığı halde Ece’yi almaya geri dönmüştür. Olay yerindeki şüpheliler kendisine silah çekmeleri üzerine aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmiştir. Bu nedenle biz toplum baskısı, toplumda oluşan yanlış algı nedeniyle verilen bu tutuklama kararının en kısa zamanda sonlanacağı kanaatindeyiz”

Avukat Mustafa Akar ise şunları aktardı:

“Müvekkilimiz Türkiye’de ‘Cani öfkeli genç kız arkadaşını ezdi’ gibi yapılan haberlerden dolayı tamamen farklı yönlere yansıtmıştır. Müvekkilimizin hiçbir suçu yoktur. Olay günü diğer şahıslar M.Z.’in müvekkilime attığı mesaj, saat 01.13. ‘Ece yanındaysa sahip çık, sakın yalnız bırakma, sakın.’ Bunu atan şahıs şuan adliyede. İlk ifade verirken Ece’nin bize yardım ettiği, mesaj attığı şahıslar tamamen gerçek dışı beyanlarla müvekkilime komplo kurulmuştur. Müvekkilimin bu olayda hareketleri tamamen Ece’yi kurtarmak içindir.”

