Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • Üniversitesi öğrencisi Ece Çelik’i ezdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının avukatlarından açıklama

Üniversitesi öğrencisi Ece Çelik’i ezdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının avukatlarından açıklama

Adana’da 19 gün önce üniversitesi öğrencisi Ece Çelik’i kamyonetle ezdiği ileri sürülen zanlının tutuklanması üzerine avukatları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üniversitesi öğrencisi Ece Çeliki ezdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlının avukatlarından açıklama

19 Ağustos 2017 00:20

Zanlı İbrahim D. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, avukatları Yelda Aslan ve Mustafa Akar Adana Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Avukat Yelda Aslan, “Müvekkilimiz, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı itiraz üzerine bugün tutuklanmıştır. Bu itirazın basında çıkan yalan yanlış soyut iddialar neticesinde yapıldığı kanaatindeyiz. Zira müvekkilimizin tutuklama neticesi olarak her ne kadar ‘kasten adam öldürme’ suçu görülse de, şuan mağdur Ece Çelik hayattadır. Tedavisi devam etmekte sağlık durumu ise gün geçtikçe iyiye gitmektedir. Her ne kadar basında çıkan haberlerde, İbrahim D.’nin mağdur Ece’nin sevgilisi olduğu yönünde iddialarında bulunmuş ise de, Ece müvekkilimizin sevgilisi değil çok yakın arkadaşıdır. Yine her ne kadar olay günü Ece’ye kasıtlı olarak çarptığı yönünde haberler çıkmış ise de dosyada bulunan hiç belge ve hiçbir ifade bu iddia ile örtüşmemektir. Olay günü zor durumda olduğunu, tehdit edildiğini iddia ederek, müvekkilimle görüşmek isteyen Ece’dir” dedi.

Av. Yelda Aslan daha sonra şöyle devam etti:

“Olay günü birlikte yan yana oturdukları ve dertleştikleri de dosyaya sunduğumuz bir kafenin kamera kayıtlarıyla sabitlenmiştir. Dolayısıyla asıl olay günü arabadan Ece’yi saçlarından tutup indirmek suretiyle indiren Hakan isimli sevgilisidir. Müvekkilimizin Ece’ye kasıtlı yönelik bir eylemi yoktur. Ece o gün ‘İbrahim beni bırakma’ şeklinde yalvarır derecede bağırması neticesinde araçla ayrıldığı halde Ece’yi almaya geri dönmüştür. Olay yerindeki şüpheliler kendisine silah çekmeleri üzerine aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmiştir. Bu nedenle biz toplum baskısı, toplumda oluşan yanlış algı nedeniyle verilen bu tutuklama kararının en kısa zamanda sonlanacağı kanaatindeyiz” 

Avukat Mustafa Akar ise şunları aktardı:

“Müvekkilimiz Türkiye’de ‘Cani öfkeli genç kız arkadaşını ezdi’ gibi yapılan haberlerden dolayı tamamen farklı yönlere yansıtmıştır. Müvekkilimizin hiçbir suçu yoktur. Olay günü diğer şahıslar M.Z.’in müvekkilime attığı mesaj, saat 01.13. ‘Ece yanındaysa sahip çık, sakın yalnız bırakma, sakın.’ Bunu atan şahıs şuan adliyede. İlk ifade verirken Ece’nin bize yardım ettiği, mesaj attığı şahıslar tamamen gerçek dışı beyanlarla müvekkilime komplo kurulmuştur. Müvekkilimin bu olayda hareketleri tamamen Ece’yi kurtarmak içindir.” 

Süleyman Cenk İdaye - Erdal Can İçelli
 

Etiketler: adana, ece çelik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç