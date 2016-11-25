Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Teknoloji
  •  » Üniversitesi öğrencisi Robochallenge’a damgasını vurdu!

Üniversitesi öğrencisi Robochallenge’a damgasını vurdu!

Romanya’da düzenlenen 9’uncu Robochallenge Robot Yarışması’na İstanbul Aydın Üniversitesi(İAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi Umut Meriç üç ayrı robotla katıldı. Meriç, üç farklı derecede ödül alarak yarışmaya damgasını vurdu.

Üniversitesi öğrencisi Robochallengea damgasını vurdu!
Üniversitesi öğrencisi Robochallenge’a damgasını vurdu! - Foto Galeri

25 Kasım 2016 09:59

İAÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Umut Meriç, 28-30 Ekim 2016 tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Uluslararası 9’uncu Robochallenge Robot Yarışması’nda Sumo Robot kategorisinde yarıştığı robotlarla hem 1’incilik, hem 2’ncilik, hem de 3’üncülük kazanarak İAÜ için büyük bir gurur kaynağı oldu.

JAPONYA’YA GİDECEK

Farklı ülkelerden çeşitli yarışmalarda derece almış 102 ekipten 405 yarışmacı ve 353 robotu eleyerek finale yükselen Meriç, Gzero isimli robot ile 1.’lik, Senju isimli robot ile 2.’lik ve Itachi isimli robot ile 3.’lük elde ederek Avrupa’da büyük bir başarı kazanmış oldu. Başarılı öğrenci, bu sonuçla Aralık ayında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük robot yarışmalarından biri kabul edilen Japonya Sumo Robot Yarışması’na da resmi davetiyeyle katılmaya hak kazandı.

“SON SÜRAT ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Umut Meriç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi, “Türkiye’ye ve İstanbul Aydın Üniversitesi’ne Avrupa’nın en büyük yarışmasından üç derece birden getirmek benim için gerçekten mutluluk verici. Yarışma öncesinde desteklerini esirgemeyen ve çalışmalarımıza maddi manevi katkısı olan başta İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Ata’ya ve İAÜ Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Özlem Özel’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Robochallenge’da bir yıl önce de ikinci olduğunu ifade eden Meriç aynı zamanda, “Kendime hedef koyarak bu yılki aynı yarışmada ilk 3 dereceyi kapatmak için yoğun bir şekilde çalıştım. Robotlarımızı Japonya’daki yarışmaya kadar son sürat hazırlamaya devam ediyoruz. Projelerimiz gerçekten gelecek vaat ediyor. Japonya’daki yarışmada dünyanın birçok ülkesinden kendi ülkelerinin en iyi 3 robot ekibi gelecek. Tabi ki en büyük rakibimiz bu sefer Japonların en iyi robotları olacak. Bu nedenle işimiz zor ama Japonya’da ülkemizi temsil etmek ve güçlü rakipler ile yarışmak gerçekten bizim için gurur verici olacak. Ancak bu şekilde kendimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

SUMO ROBOT NEDİR?

Sumo robotlar, adından da anlaşılacağı üzere, robotikle ilgilenenlerin Japon sumo güreşlerinden esinlenerek aynı güreşi robotlara yaptırmak istemeleriyle ortaya çıkan bir robot kategorisi olarak öne çıkıyor. Otonom hareket yeteneğine sahip, belli boyutlarda üretilmesi gereken, elektronik devreler içeren, birbirleriyle mücadele etmek amacıyla tasarlanan, amaçlanan hareketler için programlanan sumo robotlar, birbirleriyle Dohyo adı verilen belli standartlara ve özelliklere sahip yuvarlak bir metal ring üzerinde karşılaşıyorlar. Karşılaşma süresince sumo robotlar, tıpkı sumo güreşindeki gibi birbirlerini ringin çevresindeki çizginin dışına iterek atmaya çalışıyorlar. Robotlar kontrast sensörleri sayesinde dohyonun çevresindeki beyaz çiziyi algılayıp, ring içinde kalmaya çalışıyorlar. Robotlara, çevresini ve rakip robotu kısa sürede algılaması için muhtelif sensörler (IR, ultrasonic, lazer, vb) eklenmekte ve geliştirilmiş taktik algoritmalar da yükleniyor. Sumo robotların maçı kazanmasında, sahip olduğu mekanik, elektronik tasarım ve yüklü olduğu program algoritmaları etkili oluyor. Derece alan robotların yazılımları bu bakımdan çok önemli bir yere sahip.
 

Etiketler: İstanbul Aydın Üniversitesi, Robochallenge Robot Yarışması, robot, robot yarışması, teknoloji haberleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç