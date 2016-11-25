İAÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Umut Meriç, 28-30 Ekim 2016 tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Uluslararası 9’uncu Robochallenge Robot Yarışması’nda Sumo Robot kategorisinde yarıştığı robotlarla hem 1’incilik, hem 2’ncilik, hem de 3’üncülük kazanarak İAÜ için büyük bir gurur kaynağı oldu.

JAPONYA’YA GİDECEK

Farklı ülkelerden çeşitli yarışmalarda derece almış 102 ekipten 405 yarışmacı ve 353 robotu eleyerek finale yükselen Meriç, Gzero isimli robot ile 1.’lik, Senju isimli robot ile 2.’lik ve Itachi isimli robot ile 3.’lük elde ederek Avrupa’da büyük bir başarı kazanmış oldu. Başarılı öğrenci, bu sonuçla Aralık ayında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük robot yarışmalarından biri kabul edilen Japonya Sumo Robot Yarışması’na da resmi davetiyeyle katılmaya hak kazandı.

“SON SÜRAT ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Umut Meriç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi, “Türkiye’ye ve İstanbul Aydın Üniversitesi’ne Avrupa’nın en büyük yarışmasından üç derece birden getirmek benim için gerçekten mutluluk verici. Yarışma öncesinde desteklerini esirgemeyen ve çalışmalarımıza maddi manevi katkısı olan başta İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Ata’ya ve İAÜ Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Özlem Özel’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Robochallenge’da bir yıl önce de ikinci olduğunu ifade eden Meriç aynı zamanda, “Kendime hedef koyarak bu yılki aynı yarışmada ilk 3 dereceyi kapatmak için yoğun bir şekilde çalıştım. Robotlarımızı Japonya’daki yarışmaya kadar son sürat hazırlamaya devam ediyoruz. Projelerimiz gerçekten gelecek vaat ediyor. Japonya’daki yarışmada dünyanın birçok ülkesinden kendi ülkelerinin en iyi 3 robot ekibi gelecek. Tabi ki en büyük rakibimiz bu sefer Japonların en iyi robotları olacak. Bu nedenle işimiz zor ama Japonya’da ülkemizi temsil etmek ve güçlü rakipler ile yarışmak gerçekten bizim için gurur verici olacak. Ancak bu şekilde kendimizi ve ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

SUMO ROBOT NEDİR?

Sumo robotlar, adından da anlaşılacağı üzere, robotikle ilgilenenlerin Japon sumo güreşlerinden esinlenerek aynı güreşi robotlara yaptırmak istemeleriyle ortaya çıkan bir robot kategorisi olarak öne çıkıyor. Otonom hareket yeteneğine sahip, belli boyutlarda üretilmesi gereken, elektronik devreler içeren, birbirleriyle mücadele etmek amacıyla tasarlanan, amaçlanan hareketler için programlanan sumo robotlar, birbirleriyle Dohyo adı verilen belli standartlara ve özelliklere sahip yuvarlak bir metal ring üzerinde karşılaşıyorlar. Karşılaşma süresince sumo robotlar, tıpkı sumo güreşindeki gibi birbirlerini ringin çevresindeki çizginin dışına iterek atmaya çalışıyorlar. Robotlar kontrast sensörleri sayesinde dohyonun çevresindeki beyaz çiziyi algılayıp, ring içinde kalmaya çalışıyorlar. Robotlara, çevresini ve rakip robotu kısa sürede algılaması için muhtelif sensörler (IR, ultrasonic, lazer, vb) eklenmekte ve geliştirilmiş taktik algoritmalar da yükleniyor. Sumo robotların maçı kazanmasında, sahip olduğu mekanik, elektronik tasarım ve yüklü olduğu program algoritmaları etkili oluyor. Derece alan robotların yazılımları bu bakımdan çok önemli bir yere sahip.

