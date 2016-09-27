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Üniversiteyi kazanan öğrencilere Kaymakamlıktan destek

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere Ergene Kaymakamlığı’ndan nakdi yardım yapıldı.

Üniversiteyi kazanan öğrencilere Kaymakamlıktan destek

27 Eylül 2016 09:39

Ergene ilçesinde ikamet eden 2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversite sınavında İlçe Milli Eğitim Müdürlünce başarılı olduğu tespit edilen öğrencilere, Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından nakdi yardım yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ortaklığında düzenlenen programa katılan, aynı zamanda Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı olan Kaymakam Fatih Kızıltoprak, üniversiteye başlayan öğrencilere hayatlarının dönüm noktası olan bu süreçte, bir nebze de olsa katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm öğrencilere başarılarının devamını diledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Ötken, Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naime Çeltikçi ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen program, yardımların dağıtılması ile son buldu. 


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