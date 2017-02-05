Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Unkapanı Köprüsü'nde kaza! Çok sayıda yaralı var

Unkapanı Köprüsü'nde kaza! Çok sayıda yaralı var

Unkapanı'nda duraktan hareket eden özel halk otobüsü ile yolcu almak için durağa yanaşan dolmuş çarpıştı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada çok sayıda vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Unkapanı Köprüsünde kaza! Çok sayıda yaralı var

05 Şubat 2017 15:05
Unkapanı Köprüsü'nde kaza! Çok sayıda yaralı var - Tıkla İzle

Kaza, saat 13.30 sıralarında Unkapanı’ndaki Atatürk Bulvarı üzerinde Şişhane yönü sol şeritte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vefa Durağı’ndan yolcu alan 34 GYG 15 plakalı Yenibosna-Taksim seferini yapan özel halk otobüsü, hareket ettikten sonra orta şeride doğru ilerlediği sırada aynı istikamette arkadan gelen 34 TZB 67 plakalı Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan dolmuşla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş orta refüjdeki bariyerlere girdi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan vatandaşların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada çok sayıda vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kazaya karışan dolmuşu ve otobüsü olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmaların devam ettiği sırada Şişhane yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Ufuk Kıvık

Etiketler: kaza, Unkapanı Köprüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!