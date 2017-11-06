Diğer
Kategoriler

Unkapanı Köprüsünde kaza yapan araç yandı

Unkapanı Köprü girişinde kaza yapan araç önce takla attı ardından yanmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla araç söndürülürken araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Unkapanı Köprüsünde kaza yapan araç yandı

06 Kasım 2017 02:21

Kaza, 23.45 sıralarında Unkapanı Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 59 EB 490 plakalı araç takla attı. Taklanın ardından araç alev aldı. Durumu gören vatandaşlar yangın tüpü ile yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Olayı gören vatandaşlar kazayı polis, itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Ercan Türkcan’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracı soğutma çalışması yaptı. Araç çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaza, trafik kazası, Unkapanı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç