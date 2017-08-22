Unkapanı ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı

Haliç üzerindeki Unkapanı Köprüsü 00.00-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları, Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Haliç’teki tersaneden yola çıkan gemi güvenli bir şekilde geçmesi için Galata köprüsü iki taraflı olarak açıldı. Gemi geçtikten sonra köprü tekrar kapanırken, belediye ve zabıta ekiplerin köprü girişlerinde önlem aldığı görüldü. Unkapanı köprüsünde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı işçiler bakım ve onarım çalışması yaptı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Murat Solak

