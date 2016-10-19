Yaşam Boyu Başarı Ödülünü almak için 53. Uluslararası Antalya Film Festivaline katılması beklenen ünlü aktör Gerard Depardieu, kente önümüzdeki yıl geleceğini açıkladı. Reklam çekim çalışmalarını tamamlayıp Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılması beklenen Depardieu, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü benim için çok kıymetli. Umarım gelecek sene gelir ve ödülü o sahnede teslim alabilirim. Uluslararası Antalya Film Festivali ve bana bu onuru layık gören herkesten elimde olmayan nedenlerden dolayı gelemediğim için özür dilerim" açıklamasını yaptı.