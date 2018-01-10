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Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

Adil Gür son kamuoyu araştırmasını A Haber canlı yayınında açıkladı. Gür, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oranda halkın desteğini aldığını belirtti.

Ünlü anket şirketi sahibi canlı yayında açıkladı! İşte son anket

10 Ocak 2018 09:45

A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür A Haber'in canlı yayınına konuk oldu. Gür, programda yaptığı son araştırmayı açıklarken AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili de cevaplar arandı.

Yüzde 49,7'si 'kesinlikle oy veririm'

Ankette sorulan '2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verip vermeyeceğinizi şu ifadelerden hangisi ile anlatırsınız' sorusuna, ankete katılanların, yüzde 49,7'si 'kesinlikle oy veririm' dedi, yüzde 34.1 ise 'asla oy vermem' şıkkını seçti.

Ankette çarpıcı sonuçlardan biri de, " 2019'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Erdoğan aday olması halinde seçmenin yüzde 65,9'u kendisine oy vereceğini ifade etmiştir." ibaresi oldu.

'MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 82'Sİ...'

Adil Gür, MHP seçmeninin yüzde 82'sinin Erdoğan'a oy veririm dediğini söyledi. Adil Gür, "MHP'ye niye AK Parti'ye yakın oluyorsun diye kızanların sesine kulak asmamak lazım. MHP doğru yolda. MHP AK Partililerin ikinci tercihidir. Bu doğru bir stratejidir " dedi.

 

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