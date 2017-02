Numerelog Sebla Özyurt, “İki liderin Doğum tarihlerinden hareketle doğum şifrelerinden ortak sinerjilerini analiz ettim. Erdoğan ve Trump'ın her ikisinin doğum şifrelerinde çok güçlü sayılar var. Her ikisi de çok zeki ve auraları çok güçlü. İki lider yüz yüze görüştükleri taktirde birbirlerinden etkileneceklerdir. Rahat sohbet ederler. Birbirlerine karşı meraklı olurlar. Her ikisi de fikirlerine sonuna kadar sahip çıkar" dedi.

"Trump zeki olmasının yanı sıra çok iyi rol yapabilen birisidir" diyen Özyurt, şu değerlendirmede bulundu: "Tehlikeli oyunlar oynamaktan çekinmez. Verdiği sözlerin arkasında durmama gibi bir potansiyele sahip. Yıkıp yeniden inşa etmekten keyif alır. İki liderin yapacağı görüşmede, karşılıklı birbirini tartma ve kendi görüşlerinde direnme olasılığı yüksek. İki liderin ortak bir noktada buluşmaları belirli oranda esneyebilmelerine bağlı görülüyor. İki lider de yapıcı yaklaşıp, esnemeyi başarabilirlerse ileriye dönük çok önemli kararlar alınabilir. Ortak planlama ve organizasyonlara gidilebilir. Hatta iki liderin görüşmesinden tüm Müslüman ülkeleri ilgilendiren bir mesaj da çıkabilir”

Vural Efecik