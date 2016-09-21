İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, TUSKON'a yönelik yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ünlü baklavacı Nejat Güllü, ifadesinin ardından serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu sabah evinde gözaltına alınan Nejat Güllü, bugün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. İstanbul Nöbetçi 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan sevk edilen Nejat Güllü, TUSKON’a baskılar nedeniyle üye olduğunu ancak Mit Tırları olayından sonra istifa dilekçesi verdiğini söyledi.

“MİT TIR’ları olayından sonra bu yapılanmadan uzak durdum”

Güllü ifadesinde, “Ben 65 yaşındayım ve bu zamana kadar vatanıma hizmet için uğraştım. İddia olunan suçlamaları kendime yediremiyorum. Babamdan aldığım terbiye gereği yardım faaliyetlerinde bulunurum. TUSKON’a baskılar nedeniyle üye olduğum doğrudur. Ancak MİT TIR’ları olayının basına yansımasından sonra ben bu yapılanmadan uzak durdum. Hatta TUSKON’dan ayrılmak için yazılı olarak başvurdum ancak benim iradem dışında dilekçem işleme konmamış. Bu yapı benden 5-6 ay kadar önce yurt içi ve yurt dışında baklavacılık üzerine bayilikler almak için girişimlerde bulundu. Ben her seferinde bunları reddettim. Beni çok meşhur yapacaklarını söylediler ancak yine kabul etmeyince basın yayın organlarında aleyhimde yayınlar yaptılar. Dosyadaki tape kayıtları incelendiğinde benim bu yapıya karşı tavrım ve duruşum ortaya çıkacaktır” dedi.

Mahkeme kararında, ilk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli Nejat Güllü’nün ev aramasında ele geçen Fethullah Gülen’e ait materyaller, tape kayıtları, aidiyeti bulunan derneğe kurban ve bağış ödemesi açıklamaları para transferleri, kendi anlatımına göre örgüt tarafından organize edilen bu yapıya mensup kişilerce düzenlenen yemekli toplantılara katılmış bulunması gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.

Kararda, tüm bunlara rağmen şüpheli Güllü’nün 2012 yılında TUSKON’dan yazılı olarak istifa ettiğine dair beyanı, dosyadaki FETÖ aleyhine dair yaptığı telefon görüşmeleri kayıtları ve kendisiyle ilgili soruşturmada 1’i akrabası 2 kişinin FETÖ üyesi olduğuna dair yetkili makamlara başvurduğu anlatıldı. Delillerin toplanmış olması ve Güllü’nün yaşı ile sağlık sorunlarını dikkate alan mahkeme adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı kanaatine vararak, tutuklama talebini reddederek, Güllü’nün tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Güllü hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün en yakın karakola giderek imza atması tedbiri uyguladı.

“Millet TUSKON’a üye olmak için adeta yarışıyordu”

Serbest bırakılma kararının ardından avukatı Orhan Nezih Olmaç ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nejat Güllü, “Hürriyet bizim bildiğimiz kadar lezzetli değilmiş. Bugün lezzetini daha çok tattım. İçerideki suçsuz arkadaşların da bu tadı tadacaklarına inanıyorum. Sorguda ‘Bu örgüte üye misiniz?, ‘Yardımınız oldu mu?’ diye sordular. Zamanında bütün iş adamları TUSKON’a üyeydi. Üye olmadığınızda hakkınızda bir karalama kampanyası başlatabilirlerdi. Millet buraya girmek için adeta yarışıyordu" ifadelerini kullandı.

Başak Akbulut

İSTANBUL