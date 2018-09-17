İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü bir komedyenin ağabeyi hırsızlıktan gözaltına alındı

Ünlü bir komedyenin ağabeyi hırsızlıktan gözaltına alındı
Ünlü bir komedyenin ağabeyi hırsızlıktan gözaltına alındı

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yankesicilik yapan bir kişi gözaltına alındı. Yankesici şahsın, ünlü bir komedyenin ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Olay, 9 Eylül Pazar günü AŞTİ'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında şehir dışından Ankara'ya gelen M.Ş., bagajlarını almak üzere otobüsün arkasına geçtiği sırada parasının çalındığını fark etti.

Hemen Çiftlik Polis Merkezi Amirliğine giden M.Ş. 600 TL'sinin çalındığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları görüntüleri neticesinde, olayı gerçekleştiren şahsın komedyen Ş.S.'nin ağabeyi Y.S. olduğunu tespit etti. 

Y.S., Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince bu sabah gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Öte yandan, zanlı daha önce de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü Trabzon'da yaptığı mitingde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lira ile 400 dolarını çalmıştı. Y.S. gerçekleştirdiği bu hırsızlık suçu kapsamında tekrar Ankara'da gözaltına alınmıştı.  

Seyid Fatih Poyraz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.