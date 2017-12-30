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Ünlü caz duayeni sahneyi çocuklarla paylaştı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Caz Müziği’nin duayen isimlerinden Melis Sökmen ile birlikte konser verdi. Çocukların performansını izleyenler ayakta alkışladı.

Ünlü caz duayeni sahneyi çocuklarla paylaştı

30 Aralık 2017 08:54

Kadıköy Belediyesi’nin çocukların sanat eğitimine destek vermek için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri yeni yılı müzikle karşıladı. Çocuklar caz müziğine damgasını vurmuş, efsane eserlerden olan “Take five”, “Autumn leaves” ve “Fly me to the moon” gibi seçkin örnekleri kendi performanslarıyla sahneye taşıdı. Caz müziğin usta ismi Melis Sökmen ise çocuklara sahnede vokal yaparak eşlik etti. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Çocukça Caz” adlı geceye aileler de yoğun ilgi gösterdi. “Çocukça Caz” gecesine katılım ise ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

“Mutluluktan ağladım”

Çocukların performansını çok beğenen ve konseri ilgiyle takip eden Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Prof. Dr. Simten Gündeş, “Çocuk Sanat Merkezi’miz birçok konser verdi, 10 yıldır konser vermeye de devam ediyor. 3 bin 500 öğrencisi olan merkezimizde çocuklar daha çok klasik müzik üzerine çalıştılar. İlk defa bir caz konseri verdiler. Burası da cazla ünlü bir yer, her cuma burada caz konserleri oluyor. Fakat ilk kez Çocuk Sanat Merkezi’nin öğrencileriyle bir caz konseri verildi. Mükemmel olduğunu düşünüyorum, herkes çok mutlu oldu. Muhteşem bir performans sergiledi çocuklar. Bir ara mutluluktan ağladım bile” dedi. 

Harun Basat

Etiketler: caz, Melis Sökmen

 

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