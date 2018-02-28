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Ünlü cerrahı meslektaşları son yolculuğuna uğurladı

Balıkesir'in Bandırma Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hürriyet Ertuğrul son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü cerrahı meslektaşları son yolculuğuna uğurladı

28 Şubat 2018 12:52

Op. Dr. Hürriyet Ertuğrul, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Bandırma Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisi'nde müşahade altına alınmıştı. Başarılı cerrah, kalp damarlarına anjiyo yapılması için Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildi. Anjiyo ile kalp damarları açılamayan Ertuğrul ameliyata alındı. Ameliyatın ardından durumu kötüleşen Op. Dr. Ertuğrul'un vefat ettiği öğrenildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ertuğrul'un cenazesi sabah saatlerinde görev yaptığı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlanan Ertuğrul'un cenazesine hastaları da katıldı. Ertuğrul, 65 yaşında ve iki çocuk babasıydı. 

İbrahim Aldemir
 

 

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