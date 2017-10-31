Ünlü dağcı Tunç Fındık ve ekibi Hakkari’de tırmanış yaptı

Bölgede meydana gelen terör olaylarından dolayı yaklaşık 2 yıldı yasaklanan Cilo-Sat dağları yasağın kaldırılmasıyla birlikte dağcıların akınına uğruyor. Ünlü dağcı Tunç Fındık, Milli dağcı Cemal Zerepcan, Ankara bölgesinden Halil Korkmaz ve Hakkari’nin tanınmış dağcısı Hacı Tansu’nun öncülüğünde, bölgenin önemli dağ silsilelerinden biri olan Cilo-Sat dağlarının zirvesi Sat Başı’na nefes kesen bir tırmanış gerçekleştirdiler. Sat dağlarında üç gün kamp kuran dağcılar Sat dağlarının iki ayrı zirvesine farklı rotalardan tırmanışlar yaptılar. Sat Başı zirvesine ise doğu duvarından teknik tırmanış ile rota açarak zirve yapan dağcılar, Sat bölgesinin güzelliğine hayran kaldılar.

Dört kişinin başladığı tırmanışa kaya duvarının zorluğu sebebi ile son 30 metreden itibaren iki kişi devam etti ve milli dağcılar Tunç Fındık ve Cemal Zerepcan zirveye ulaştı. Sat dağlarında üç gün kamp kurup iki ayrı zirveye tırmanış yapan dağcılar bu bölgede tırmanış yaptıklarından dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.

Tırmanış ile ilgili bilgi veren Cilo Dağcılık başkanı Hacı Tansu, 2015 yılından beri güvenlik bölgesi dahilinde olan Sat dağları iki yıl aradan sonra yasakların kaldırılmasıyla birlikte dağcıların akınına uğruyor dedi. Tansu, “Bizlerde iki yılın ardından Sat Başı zirvesine doğu rotasından tırmanış düzenledik. Bu tırmanışa Dünyaca ünlü ve dünyadaki 8 binlik dağların 12 tanesine çıkmış dağcılığın üstadı Tunç Fındık ve ekibinin gelip liderlik yapmaları Hakkari dağcılığı açısından çok önemlidir. Dağcılık Federasyonunun iki önemli sporcu dağcısını Hakkari de ağırlamaktan ve birlikte tırmanış yapmaktan son derece mutluyuz. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışı dağcılara öncülük yaparak bu dağları dağcılık ve doğa sporları alanında hak ettiği yere gelmesini sağlamaktır. Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık olarak Hakkari de bu yeterliliğe sahibiz. Yıllardır yürüttüğümüz doğa sporları alanında Hakkari’ye hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Hakkari dağlarına üçüncü kez gelen ve farklı bölgelerden tırmanışlar yapan Milli Dağcı Tunç Fındık ise, Hakkari dağlarının başka hiçbir bölgenin dağlarına benzemediğini söyledi. Tunç, “Her bölgesi ayrı özellik ve güzelliklere sahip dağlardır. Himalayalar, Alpler ve dünyanın değişik noktalarında tırmanışlar yaptım, ancak Hakkari dağları olağan üstü yerler. Önceleri Hakkari dağlarında tırmanış yapmak bizler için hayal gibi bir şeydi. Fakat Hacı Tansu sayesinde bu dağlara gelmeye başladık ve değişik bölgelerde tırmanışlar yaptık. Cilo ve Sat dağlarına değişik bölgelerden dağcı getiren Hacı Abi bölge için önemli bir şanstır. Bizlerde bu şansı değerlendirip bundan sonra da Cilo ve Sat dağlarına tırmanışlara geleceğiz” dedi.

Üç gün süren kamp ve tırmanışı sonrasında kent merkeze gelen dağcılara, Cilo Dağcılık başkanı Hacı Tansu tarafından “Hakkari Dağları ve Doğa Sporları Rotaları” kitabı armağan edildi.

Mimar Kaya

