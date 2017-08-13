Diğer
Kategoriler

Ünlü dalış eğitmeni gözyaşları arasında toprağa verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin havuzunda baygın bir şekilde bulunan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 34 yaşındaki ünlü dalış eğitmeni, gözyaşları arasında toprağa verildi. Yapılan otopside, dalış eğitmeninin evinin havuzunda nefes tutma çalışması yaptığı sırada kalbinin durduğu ortaya çıktı.

Ünlü dalış eğitmeni gözyaşları arasında toprağa verildi

13 Ağustos 2017 16:00

Kuşadası’nda bir dalış merkezinin kurucuları arasında yer alan 10 yıllık geçmişe sahip usta dalış eğitmeni Serhat Arıkan (34), Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki Beyazgül Sitesi'nde bulunan evinin havuzunda önceki akşam arkadaşları tarafından baygın halde bulunmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kalbinin durduğu anlaşılan Arıkan, hayata döndürülüp Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hem Kuşadası’nda hem de su altı sporları camiasında sevilen Serhat Arıkan’ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan otopside ünlü dalış eğitmeninin evinin havuzunda nefes tutma çalışması yaparken senkop (sığ su bayılması) yaşadığı ve ardından da kalbinin durduğu ortaya çıktı.

Ünlü dalış eğitmeni için Hanım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve sevenleri 34 yaşındaki dalış eğitmenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Serhat Arıkan'ın bazı sevenleri cami avlusunda baygınlık geçirdi. Arıkan, kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Zafer Hacısalihoğlu 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç