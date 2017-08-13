Ünlü dalış eğitmeni gözyaşları arasında toprağa verildi

Kuşadası’nda bir dalış merkezinin kurucuları arasında yer alan 10 yıllık geçmişe sahip usta dalış eğitmeni Serhat Arıkan (34), Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki Beyazgül Sitesi'nde bulunan evinin havuzunda önceki akşam arkadaşları tarafından baygın halde bulunmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kalbinin durduğu anlaşılan Arıkan, hayata döndürülüp Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hem Kuşadası’nda hem de su altı sporları camiasında sevilen Serhat Arıkan’ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan otopside ünlü dalış eğitmeninin evinin havuzunda nefes tutma çalışması yaparken senkop (sığ su bayılması) yaşadığı ve ardından da kalbinin durduğu ortaya çıktı.

Ünlü dalış eğitmeni için Hanım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve sevenleri 34 yaşındaki dalış eğitmenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Serhat Arıkan'ın bazı sevenleri cami avlusunda baygınlık geçirdi. Arıkan, kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zafer Hacısalihoğlu