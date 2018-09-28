Ünlü et lokantasında alev şov faciayla bitti: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Etiler'de bulunan ünlü bir et restoranında yapılan alev şov faciayla sonuçlandı. Restoranda gerçekleştirilen şov bir anda alevlerin parlamasıyla faciaya dönüştü. Eşi Viktor Hajicek birlikte restorana gelen Çek uyruklu Krisryna Tresnakova'nın kıyafetleri alevlerin aniden parlamasıyla tutuştu. Alevlerin içinde kalan kadına restoranda bulunanlar müdahale etti. Olay sırasında restorandaki 3 turist ile 2 çalışan da yaralandı. Ağır yaralanan Çek uyrukluKrisryna Tresnakova, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda yaralanan diğer 3 kişinin de Tresnakova'nın eşi Viktor Hajıcek, eşiyle birlikte balayı için İstanbul'a gelen İngiliz bankacı Alexandros Severıs ve Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim oldukları öğrenildi.

Korku dolu anlar kamerada

3 turist olaydan sonra restoran sahibi ve çalışanlardan şikayetçi olurken, restoranda yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde çalışanların alevlerin üzerine bir sıvı döktüğü görülüyor. Bir anda alevlerin parlamasıyla restoranda bulunanların bağrışmaları ve panik anları kameralara yansıyor. Olayın ardından restorana gelen sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansla hastaneye götürdükleri kameralara yansıyor.

Doğan Can Cesur

