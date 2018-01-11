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Ünlü Fransız aktris Deneuve'den aşağılayıcı açıklama

Ünlü Fransız aktris Catherine Deneuve’ün başını çektiği 100 ünlü kadın, Le Monde Gazetesinde kadınların tacizcilerini açıkladığı #BenDe kampanyasına çıkışta bulunarak, “Erkeklerin kadınları rahatsız etme özgürlüğü cinsel özgürlüğün olmazsa olmazıdır” dedi.

Ünlü Fransız aktris Deneuveden aşağılayıcı açıklama

11 Ocak 2018 10:23

Ünlü Fransız aktris Catherine Deneuve’ün başını çektiği 100 ünlü kadın, Le Monde Gazetesinde kadınların tacizcilerini açıkladığı #BenDe kampanyasını eleştiren bildiri yayımladı. Bildiride kampanyanın bir “cadı avı” olduğu ve erkeklerin kadınları rahatsız etmesinin suç olmadığını söyleyen ünlü kadınlar, “Erkeklerin kadınları rahatsız etme özgürlüğü cinsel özgürlüğün olmazsa olmazıdır” yazdı.

Kamuoyuna taciz olaylarının dökülmesini doğru bulmadıklarını, taciz etme ve baştan çıkarma arasındaki farkı algılamak gerektiğini ifade eden ünlü kadınlar, “püritanizme” ve kadınların kurban statüsüne sokulmasına karşı olduklarını paylaştılar.

Bildiride başı çeken Catherine Deneuve’ye ve diğer ünlülere sosyal medya kullanıcılarından gelen eleştiriler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada “Zengin kadınların ağıtı” şeklinde yorumlanan ve tepki toplayan bildiriye sanatçı ve siyasetçiler de tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, “rezalet”, “kadınların tacizini özgürlük olarak göstermek kabul edilemez” şeklinde yorumlar yaptı.

Eski Bakan ve 2007 Cumhurbaşkanı adayı Sosyalist Partili Segolene Royal, ünlü aktristin bu bildiriyi imzalamasından duyduğu üzüntüyü paylaşırken, “Tacize uğrayıp korkudan konuşamayan kadın ve erkeklere” desteğini paylaştı. 

Özlem Kaplan

Etiketler: Deneuve

 

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