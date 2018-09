Ünlü Fransız dermokozmetik markası Türkiye'de

Juliene ve Amendine Azencott kardeşler tarafından 2010 yılında kurulan CODAGE Paris, 27 yenilikçi ürünüyle Türkiye’deki seçkin eczanelerde satışa sunulmaya başlandı. İstanbul'da bir otelde ürün lansmanı için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Konsina İlaç Finans ve Operasyonlar Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelikdemir, "Doğru ortağı bulduğumuza inandığımız anda dermatoloji alanından önemli bir marka ile Türkiye pazarına giriyoruz. Türkiye pazarı yaşadığı sıkıntılara rağmen hala en büyük ve önemli pazarlardan bir tanesidir" dedi.

"Türkiye hiçbir uluslararası markanın kolay kolay vazgeçemeyeceği bir pazar"

CODAGE Paris’i Türk tüketicisiyle buluşturan Konsina İlaç Finans ve Operasyonlar Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelikdemir şu açıklamayı yaptı: ''Firmamız nadir hastalık alanında faaliyet gösteren bir ilaç şirketi. Uzmanlık alanımız; onkoloji, hematoloji ve enfeksiyon hastalıkları. Konsina’nın faaliyet gösterdiği teröpatik sahaları genişletme planları bulunuyor.İlaç şirketi olarak 2023 yılına kadar 100 milyon avroluk yatırım planımız var. Nefroloji, optalmoloji, nadir hastalıklar teröpatik alanlarımızı 2019 yılı içinde devreye alıyoruz. 2018 yılında devreye aldığımız alan ise dermotoloji. Doğru ortağı bulduğumuza inandığımız anda dermatoloji alanından bir marka ile Türkiye dermokozmetik pazarına giriyoruz. Türkiye pazarı yaşadığı sıkıntılara rağmen hala en büyük pazarlardan bir tanesi. Türkiye hiçbir uluslararası markanın kolay kolay vazgeçemeyeceği bir pazar. Kadınlarımız ve erkeklerimiz bakımlı olmayı seviyor ve yeniliğe açıklar. Bu nedenle herkesin girmek istediği bir pazar. Dolayısıyla bizler Türkiye pazarıyla ilgili olumlu düşünüyoruz.''

Hedefleri hakkında konuşan Çelikdemir, ''Hedefimiz, ürünlerimizi öncelikle eczacılarımız ve hekimlerimizle tanıştırmak. Ürünlerimizin en iyi hekimler ve eczacılar tarafından anlatılacağına inanıyoruz. İlaç şirketi olarak tamamen bilime inanan bir şirketiz. Bizim için tüketicilerin kalbini kazanmak doğru bilgilendirmeden geçiyor. CODAGE Paris yatırımlar yapan ve ciddi anlamda ürün gamını sürekli değiştiren ve geliştiren,. çok dinamik bir marka. Türk tüketicisi de dinamizmi sever. O nedenle bu markanın Türk tüketicilerine doğru şekilde hitap edeceğine inanıyoruz. Özellikle kadınların ve erkeklerin günlük ve mevsimsel bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm ürün gruplarına sahip bir marka. Tüketicinin kendi cilt kodunu ve cilt ihtiyaçlarını tanımasına imkan sağlıyor. Yüksek kaliteli ürünlerle ciddi anlamda cilt sorunlarına ya da ciltle ilgili beslemeye ihtiyaç duyduğu alanlarda yardımcı olacak bir marka'' ifadelerini kullandı.

"Çeşitli nutri elementlerle cildi besliyor ve değişen ihtiyaçlara göre şekillenen tedavi sunuyor''

Ürün hakkında bilgi veren CODAGE Paris Danışmanı Melanie Hakibilen, ''Ürünümüz, cildin kişisel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bir rutin. Çeşitli nutri elementlerle cildi besliyor ve değişen ihtiyaçlara göre şekillenen tedavi sunuyor. Yaşam koşulları değiştikçe farklı durumlar yaşıyoruz. Kışın soğukta cilt nemsiz kalabiliyor, yazın güneşin etkileri ile ciltte lekeler oluşabiliyor. Sadece bu sipesifik sorunlara değinen ürün aslında bir dizi serum. Herkese günlük bakım sunuyor. Kıyafetlerinizi nasıl her gün değiştiriyorsanız cildinizin de her gün farklı şeylere ihtiyacı var.Ürünün bunun takibi için geliştirildiğini söyleyebiliriz. Cildinizin değişen ihtiyaçlarına göre her güne özel yeni bir rutin sunuyor'' dedi.

3 aşamalı bakım: Hazırlık, uygulama ve korunma

Cildin, yapısına uygun biçimde beslenmesi anlayışı üzerine kurulu olan CODAGE Paris'in, üç aşamalı bir cilt bakım modeli benimsediği ve cildin bakım öncesi hazırlanması, gerekli bakımın uygulanması ve sonrasında da korunmasını temel alan bu yaklaşımın ürünün formüllerinin verimliliğini ve etkinliğini ideal seviyeye taşıdığı ifade edildi.

Ürünün periyodik cetvelden esinlenen 'Nutri-Elements', yani besleyici elementler konseptinin, cildin görünümünü etkileyen eksiklikleri tedavi etmek ve cildi onarmak için tasarlanan sinerjikaktif içeriklerden oluştuğu aktarıldı. Her besleyici elementin cildin özel ihtiyacına göre belli bir dozda kullanıldığı, önemli bir 'kodaj' oluşturacak şekilde bir araya getirildiği ve ürün formülün oluşturulduğu ifade edildi. Hayvanlar üzerinde test edilmediği belirtilen ürünlerde sadece doğal içeriklerin kullanıldığının altı çizilirken, paraben, alerjik içerik, esansiyel yağlar, fitalat ve diğer petrokimyasallara yer verilmediği aktarıldı.

