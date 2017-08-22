Ünlü futbolcu Alanzinho Sinopspor’da

Süper Lig'de geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor’da forma giyen futbolcu bu yıl Bölgesel Amatör Lig’den(BAL) 3. Lig’e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi verecek olan mor-beyaz renkli Sinopspor’da top koşturacak. İbrahim Teteh Bangura’dan sonra amatör ligin en büyük ve flaş transferlerinden ikincisini gerçekleştiren Sinopspor’da hedef 3. Lig’e çıkmak.

Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan bu sene çok güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını ve hedeflerinin şampiyon olarak 3. Lig’e çıkmak olduğunu belirtti. Alanzinho ise transfer ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Öncelikle tekrar Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Sinop’a geldiğim için de çok mutluyum. Bu teklifi aldıktan sonra gerçekten çok sevindim. Beni burada görmek isteyen insanlara çok teşekkür ederim. Beni burada görmek istediler ve ellerinden geleni yaptılar. Benim Türkiye sevgimi herkes biliyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Hayatımda her zaman mücadeleci bir insan oldum. Bu takımda benim için yeni bir mücadele olacak. Elimizden geleni yapıp büyük hedeflere ulaşacağız” dedi.

Osman Aksu