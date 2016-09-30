Akdeniz ülkelerinden gazetecileri ağırlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Yaptığımız istişarelerde buraya gelmeden önce çok farklı yanlış bilgiler aldıklarını söyleyenler oldu. Yansıtılan haberlerden sahaya çıkanların iktidar karşıtı olan halk olduğu zannedilirken, darbe karşıtı halkımız olduğunu milletimiz olduğunu daha iyi anladılar” dedi.

Türk Hava Yolları (THY), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin dünyada yaptıkları kara propagandayı çürütmek ve 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşanan darbe girişimini dünyaya doğru olarak anlatmak için dünyanın birçok ülkesinden gazetecileri İstanbul’da ağırlıyor. İstanbul’un tarihi ve turistlik yerlerini gezen gazetecilerle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, tek tek ilgilenerek onlara Fetullahçı Terör Örgütü’nü anlattı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında yabancı gazetecilere yapacağı konuşma öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Aycı, “Mücadelemiz bitmiş değil. Mücadelemizi özellikle ekonomik alanda daha güçlü vermemiz gerekiyor. Bu anlamda da Moody’s tarafından haksız not indirimi sürecine maruz kalsak bile, Türkiye’nin ekonomik duruşu iyi anlatılmalı“ dedi.

“Çok iyi geri dönüşler aldık”

Bir süredir devam eden toplantılardan dördüncüsünü Akdeniz ülkesi gazetecilerine yapan İlker Aycı daha önce Orta Doğulu, Uzak Doğulu ve Kuzey Avrupalı gazetecilerle yaptığı toplantılardan çok iyi geri dönüş aldıklarını belirterek bazı gazetecilerle yaptığı ikili görüşmelerden de ilginç bilgiler aldığını belirterek şunları söyledi: Yaptıkları çalışmaların amacına ulaştığını söyleyen Aycı,“Yaptığımız istişarelerde buraya gelmeden önce çok farklı yanlış bilgiler aldıklarını söyleyenler oldu. Hatta şöyle söyleyenler oldu; Binlerce insanın devlet tarafından katledildiğine dair dezenformasyon içerisinde olduğunu buraya geldiklerinde böyle bir şey olmadığını gördük. Yansıtılan haberlerden sahaya çıkanların iktidar karşıtı olan halk olduğu zannedilirken, darbe karşıtı halkımız olduğunu milletimiz olduğunu daha iyi anladılar. Pek çok yanlış bilgi var. Bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi noktasında bu toplantıların çok faydalı olduğunu ifade ettiler. Hatta şöyle diyenler oldu; Bizim ülkemizde bunun yaşanmaması için bize ne tavsiye edersiniz diye soranlar bile oldu. Şunu söylediler biz Türkiye’nin ve Türk halkının yaşamış olduğu travmayı olayın sizdeki aksini hiç anlamadık. Buraya geldiğimizde bunun nasıl bir travma olduğunu ve bunun önemli bir mesele olduğunu ve bunun Türk halkını nasıl derinden etkilediğini ve neden buna bu şekilde tepkiler verdiğini daha iyi anladık. Uçaklarımızda bize bu konulardaki resimlerle kitaplarla çeşitli broşürlerle anlatmaya çalıştınız bunu ama buraya gelince daha iyi anladık dediler. Mücadelemiz bitmiş değil. Mücadelemizi özellikle ekonomik alanda daha güçlü vermemiz gerekiyor. Bu anlamda da isterse Moody’s tarafından haksız not indirimi sürecine maruz kalalım. Türkiye’nin ekonomik duruşu iyi anlatılmalı. Bu mücadelenin bir parçası olduğuna inanıyorum. İnanıyorum ki gerçekler ortaya çıkacak. Türkiye’nin bu sağlam duruşu tüm dünyaya da örnek olacak ve pek çok adaletsizliğe, haksızlığa maruz kalan ülkelere ve milletlere örnek olacaktır.”

Amerikalı ve İsrailli gazeteciler de gelecek

Bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden 311 gazeteciyi Türkiye’de ağırladıklarını ve bu gazetecilerle ikili görüşmeler yaparak 15 Temmuz’u anlattıklarını söyleyen Aycı ABD’li ve İsrail’li gazetecileri de Türkiye’de ağırlayacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Tabiî ki öncelikle Ortadoğulu gazetecilerle başladık sonra uzak doğulu gazetecileri ağırladık. Geçen hafta da kuzey Avrupalı gazetecileri ağırladık. Şuan da kuzey Avrupalı gazeteciler daha yeni döndüler. Ortadoğulu ve Uzak doğulu gazeteciler arkadaşlardan muazzam dönüş aldık çok memnunuz. Beklentimizin üzerinde faydalı olan anlamlı olan ve Türkiye’yi İstanbul’u çok olumlu yansıtan Türk Hava Yolları’nı doğru yansıtan geri dönüşler aldık. Çalışmalarımızın isabetini bize gösterdi ve bundan sonraki çalışmalarımızı sürdürmemizde de ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. İnşallah zaten dünya ile ne kadar iletişiminizi sürdürürseniz ne kadar muhataplarınıza bilgi verirseniz,

ne kadar onlarla bir araya gelirseniz tek kaynaktan beslenmedikleri zaman gerek yerine görüp doğru ağızlarla ilk ağızlardan bilgi alındığı zaman bu insanlar objektif olarak bunları yansıtabilecek seviyedeler.

Biz geri dönüşlerden çok memnunuz. İnşallah bu günkü ağırlayacağımız Akdeniz ülkelerinden sonra da Amerika ve İsrail gazetecileri getireceğiz, onlarla devam edeceğiz.”

Tiger Woods THY için Türkiye’ye geliyor

Bir gazetecinin "Toplantılarda 'Biz Türkiye ile ilgili yanlış bilgilendirilmiştik, iyi ki bu toplantılara gelerek, doğrusunu öğrendik' diyen yabancı gazeteci oldu mu?' şeklindeki sorusunu şöyle cevaplandıran Aycı, "Toplantı sırasında ve sonrasında yaptığımız istişarelerde buraya gelmeden önce çok farklı ve yanlış bilgiler alındığını gördük. Hatta şöyle söyleyenler bile oldu. Binlerce insanın devlet tarafından katledildiğine dair inanılmaz bir dezenformasyon kampanyası içinde olduklarını, buraya geldiklerinde böyle bir şey olmadığını, yansıtılan haberlerden sahaya çıkanların iktidar karşıtı olan halk olduğu zannedilirken, darbe karşıtı halkımız, milletimiz olduğunu daha iyi burada anladılar. Pek çok yanlış bilgiler var. Bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi noktasında toplantıların çok faydalı olduğunu ifade ettiler. Hatta şöyle diyenler oldu. 'Bizim ülkemizde bunların yaşanmaması için bize ne tavsiye edersinize kadar iş geldi. Şunu söylediler. 'Biz Türkiye'nin ve Türk halkının yaşamış olduğu travmayı, olayın sizdeki aksını hiç anlamadık ama buraya geldiğimiz zaman bunun nasıl bir travma olduğunu, bunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu, Türk halkının nasıl derinden etkilendiğini ve neden buna bu şekilde tepkiler vermeye çalıştığını şimdi daha iyi anladık. Uçaklarınızda, bu konudaki resimlerle, kitaplarla, çeşitli broşürlerle anlatmaya çalıştığınız ama buraya gelince daha iyi anladık' dediler."

İlker Aycı, basketbolda THY Avrupa Ligi 2017 Dörtlü Finalin İstanbul'da yapılması için başından itibaren çok çalıştıklarını ifade eden Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile şehir yöneticilerin bu olaya çok büyük destek verdiğini söyledi.

Aycı, yaşanan olumsuz olaylara rağmen İstanbul'un diğer şehirleri geride bırakarak, Final Four'da ev sahibi olduğunu bildirdi. Dört Türk takımıyla turnuvaya gireceklerine dikkati çeken Aycı, "Bizim için çok anlamlı bir tarih olan 19 Mayıs'ta, dilerim bizim uğurlu tarihimiz bugün için de uğur getirir. 19 Mayıs'ta başlayacak finaller 22'sinde Avrupa'nın en büyüğünün tescil edilmesiyle bitecek. Gönlümüz arzu ediyor ki, kazasız, belasız çok başarılı bir kupa yapalım. Yaptığımız toplantıda herkesin ortak kanaati, bütün zamanların en iyi kupasını düzenleme adına yola çıkıldı bu yıl" diye konuştu.

Antalya'da Kasım ayında düzenlenecek THY Open Golf Turnuvası'na dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un katılacağını bildiren Aycı, bu organizasyonun en iyi şekilde geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Tuncer Cengiz