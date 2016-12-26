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Ünlü grup yıllar sonra yeni albüm hazırlığında

Bir zamanlar şarkılarıyla Türkiye’yi sallayan Af grubunun solisti ünlü sanatçı Asrın Tuncer, yeni projelerle sahnelere dönüyor.

Ünlü grup yıllar sonra yeni albüm hazırlığında

26 Aralık 2016 16:05

90'lı yıllarda çıkardıkları albümle müzik dünyasına giriş yapan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan "Af" grubunun solisti Asrın Tuncer, yeni bir albüm çalışması içinde olduklarının müjdesini verdi. Yaşamını Bodrum'da sürdüren Tuncer, bir eğlence mekanında haftanın 3 günü sahne almaya hazırlanıyor.

Yeni projeleri hakkında konuşan Asrın Tuncer bir albüm hazırlığı içinde olduklarından bahsederek sözlerine şöyle devam etti: "Yeni projeler hiç bir zaman bitmiyor zaten. Grup olarak çalışmalarımız sürüyor, cover projelerimiz var. Tabi ne zaman olur bilemiyorum, ülkenin sosyo-ekonomik koşulları bunu belirleyecek en önemli etken. Bir de klip hazırlığımız var, senaryosu hazır, kısa bir süre içinde başlayacağız. Eski gitaristim Burak Salkan'ın "Sen Beni Arama" isimli bestesine klip çekeceğiz. "Ara Live" evim gibi. Burada kimsenin kimseden statü farkının olmadığı çok güzel bir ortam var. Kendi kendine yürüyen bir organizma var aslında ve bu organizmada insanların hizmetinde günlük hayatın stresinden uzaklaşması için bir şeyler hazırlamaya çalışıyor. İnsanlara hizmet etmeye çalışıyor. Bu mekanın genel özeti bu."

Eren Ayhan

Etiketler: albüm, Ünlü grup


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