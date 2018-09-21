Ünlü Gurme Mehmet Yaşin CarrefourSA'da aşure dağıttı

CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi olarak bilinen aşure ayını, başta hipermarketleri olmak üzere yirmiye yakın marketinde aşure ikram ederek müşterileri ile birlikte kutluyor. Böylece CarrefourSA, aşure ayı boyunca yaklaşık 15 bin kişiye aşure ikram etmiş olacak. Aşure ayının başlaması vesilesi ile CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve ünlü Gurme Yazar Mehmet Yaşin tarafından CarrefourSA'nın Maltepe Park AVM'deki hipermarketinde aşure ikramı gerçekleştirildi.

Kutay Kartallıoğlu: “Aşure ayı paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi”

Paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan Aşureyi gelenek haline getirerek müşterileri ile birlikte kutladıklarını dile getiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu; “Aşure pişirip ikram etmek, geçmişten günümüze kalan ve geleceğe aktarılması gereken çok özel bir gelenek. Böylesi bir geleneği devam ettirip müşterilerimizle paylaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. CarrefourSA olarak aşure ayına önem veriyor, hemen her marketimizle hazırlanıyoruz. Aşure ayı boyunca başta hipermarketlerimiz olmak üzere yirmiye yakın marketimizde aşure ayı boyunca aşure ikramı gerçekleştireceğiz. Paylaştıkça artan bir lezzet olan ve içinde 40'tan fazla malzeme barındıran bereketli lezzet aşureyi aşure yapan hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlere reyonlarımızda yer veriyor, müşterilerimizi marketlerimize bekliyoruz” dedi.

Aşurenin; kardeşliği, sevgiyi ve barışı simgeleyen bir yiyecek olduğunu ifade eden ünlü Gurme Yazar Mehmet Yaşin, “Aşure Muharrem ayının çok özel bir yiyeceğidir. Neredeyse bütün Türkiye'de her evde aşure pişer, komşulara dağıtılır. Komşuluk müessesinin unutulduğu bir devirde çok anlamlı bir eylemdir. İnsanlar aşureyle birlikte komşularının kim olduğunun farkına varırlar. Bu bakımdan CarrefourSA'nın bu etkinliğini çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.

“Aşurede mutlaka nar olmalı”

Aşurenin püf noktalarına da değinen Yaşin, “Aşure yaklaşık 12 malzemeyle yapılır. Aşurede önemli olan şekerinin abartılmaması ve kıvamının iyi tutturulmasıdır. Malzemeleri de abartmamak lazım. Bazı bölgelerde pirinç koyuluyor. Aşurede pirinç olmaz. Nitekim bakliyat ve kuruyemiş dengesinin iyi olması gerekiyor. Bunların içinde en önemlisi de aşurede bolluğun simgesi narın mutlaka olmasıdır” dedi.