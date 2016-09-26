Lohan,ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, Ünlü Hollwood yıldızı ziyaret sırasında paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından “Dünya 5'ten büyüktür” hashtag'i ile paylaştı. Hollywood'un ünlü starı Lindsay Lohan Türkiye ziyaretinde Sultanbeyli'de yaşayan bir Suriyeli aileyi ziyaret etti. Lohan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ve Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü eşlik etti.İlk olarak Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret eden Ünlü yıldız, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Mülteciler, Sığınmacılar Yardımlaşma Derneği Başkanı da olan Zafer Söğütçü'den Suriyeli Mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Lohan daha sonra Suriyeli Hüseyin ailesinin evini ziyaret etti. Ziyarette Lohan , Halep'te bacağından yaralanan baba Muhammed Hüseyin'in nasıl yaralandığını anlatmasıyla duygusal anlar yaşadı. Bu sırada ailenin küçük kızı Heya'ya sarılan Lindsay Lohan gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü Hollywood starı daha sonra aileye aldığı hediyeleri takdim etti. Lindsay Lohan ziyarete ilişkin bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Lohan, #theworldisbiggerthan5 (Dünya beşten büyüktür) hashtagi ile yaptığı paylaşımda Sultanbeyli Belediyesi'nin ailenin kira ve mutfak giderlerini karşıladığını da belirtti.