Ünlü iş adamı cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanıyor

Uzun yıllardan bu yana Bodrum iş hayatının içerisinde olan ve Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından Ali Özdemir, 12 gün önce sabah saatlerinde ortadan kaybolmuştu. Yakınları cumartesi akşamına kadar bekleyip, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca kayıp olduğu yönünde emniyete başvurmuştu. Emniyet güçleri ve AKUT ekipleri tarafından günlerdir aranan Ali Özdemir bulunamamıştı. Önceki gün Ali Özdemir'in en yakın arkadaşı olan Mustafa Ö.'nün intihar girişiminde bulunmasının ardından polis ekipleri Mustafa.Ö.'yü sorguya almıştı. Bunalıma girerek intihar ettiğini söyleyen Mustafa Ö. daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kıskandım öldürdüm

Dün sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı ile birlikte gelen Mustafa Ö. cinayeti itiraf etti. Mustafa Ö. ifadesinde Ali Özdemir ile eşi Tuba Ö.’nün ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve daha sonra Ali uyurken kafasının arkasından tek el kurşunla öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Mustafa Ö. önce Özdemir’in cesedini götürdüğü yeri polislere gösterdi. Özdemir’in cesedine ulaşılmasının ardından telefonları ve silahı nereye attığını da polise anlattı.

Gece eğlendi sabah öldürdü

Olayın olduğu gece Mustafa’Ö’nün doğum gününü Ali Özdemir ve yakın arkadaşlarıyla kutladıkları öğrenildi. Ali Özdemir, Mustafa Ö., Mustafa’nın eşi Tuğba Ö. ve Tuğba’nın kız kardeşi Kübra S. ile birlikte Mustafa’nın evine gittikleri de ortaya çıktı. Tuğba Ö. Ali Özdemir’in kaybolmasının ardından polise verdiği ilk ifadesinde evden sabah kız kardeşi Kübra Ö. ile kahvaltıya gittiklerini o esnada Ali Özdemir’in evde yattığını beyan etmişti.

Mustafa’nın kayınbabası cesedi taşımış

En yakın arkadaşını öldüren Mustafa Ö. itirafından eşi ve baldızını kahvaltıya gönderdiğini daha sonrada uyurken kafasına tek el ateş ederek öldürdüğünü ve daha sonra Kayınbabası Avni. S’den yardım istediğnide söyledi. Bunun üzerine Mustafa Ö.’nün kayınbabası Avni S. de gözaltına alındı. Avni S. de damadının Ali Özdemir’i öldürdüğünün kendisinde cesedi taşımak için yardım istediğini polise anlattı. Ali’nin cansız bedenini bir muşambaya sardıklarını ve daha sonra Göktepe mevkiinde bulunan ormanlık alana attıklarını da itiraf etti.

Polis 6 kişiyi gözaltına aldı

Cinayetin ardından Mustafa Ö., Kayınbabası Avni S.’nin ifadelerinin üzerine Mustafa’nın eşi Tuğba Ö. ve baldızı Kübra S. de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Ö.’nün kayınvalidesi ve evde temizlik işlerini yapan 2 kişinin daha ifadeleri alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildiği bildirildi.

Öte yandan Polis dalgıç ekibi dün deniz dibinde arama yaptı. Bitez sahilinde deniz dibini didik dik arayan ekipler 2 cep telefonuna ulaştı. Bugün ise dalgıç ekipleri tekrar deniz dibinde arama yapmaya başladı. Cinayet silahını arayan ekipleri dedektörler ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Eren Ayhan