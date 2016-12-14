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Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı!

İzmir'deki FETÖ operasyonları kapsamında aralarında Tereci Gıda'nın sahibi Kenan Tereci ile Şirincan Restorant'ın sahibi Kenan Şimşek'in bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Ünlü iş adamı FETÖden tutuklandı!

14 Aralık 2016 07:48

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 2 Aralıkta operasyon düzenlendi. Örgütün esnaf yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Örgüte finanssal destek sağladıkları iddiasıyla 11 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tereci Gıda’nın sahibi Kenan Tereci ile Şirincan Restorant’ın sahibi Kenan Şimşek’in de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: fetö, fetö operasyonu, İzmir


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