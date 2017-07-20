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Ünlü iş adamı lüks aracıyla kaza yaptı

Ünlü iş adamı Abdullah Tarakçı, İzmir'in Gaziemir ilçesinde lüks aracıyla geçirdiği trafik kazasında, hava yastığından fırlayan cismin boğaz bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ünlü iş adamı lüks aracıyla kaza yaptı

20 Temmuz 2017 14:15

Edinilen bilgiye göre, tanınmış iş adamlarından Abdullah Tarakçı, Gaziemir ilçesinde trafik kazası geçirdi. İddialara göre, Tarakçı, lüks otomobili ile Akçay Caddesi'nde ilerliyordu. 34 RL 5919 plakalı lüks otomobilin sürücüsü iş adamı Tarakçı, Gaziemir yönünden Karabağlar istikametine seyir halindeyken önünde ani frenleme yapan 42 HVG 80 plakalı başka lüks otomobile çarptı.

Boğaz bölgesine bir cisim isabet etti

Bu sırada lüks otomobildeki hava yastıkları da patladı. Patlayan hava yastığından fırlayan bir cisim, sert bir şekilde iş adamının boğaz bölgesine isabet etti. Ünlü iş adamı, çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Tarakçı'yı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 15 Temmuz'da meydana gelen kaza sonrasında hastanede halen tedavi altında olan iş adamının tedavisi devam ediyor.  

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: Abdullah Tarakçı, İzmir, kaza, lüks araç


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