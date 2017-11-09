Ünlü iş adamından Anıtkabir paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Ankara’da olan Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Anıtkabir’i de ziyaret etti. Ulu Önder’in mozolesine çiçek bırakan Musk, o anları ölümsüzleştirmek için çekindiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan paylaştı. Musk’un, “Çiçek koydum. Üç kırık kaburga, delik akciğer ve o yine de savaştı” mesajıyla paylaştığı fotoğrafa Türklerden beğeni yağmuru geldi. Paylaşıma ünlü sanatçı Madonna'dan da yorum geldi. Madonna, "Tesla'ma ne oldu" ifadelerini kullandı.

Caner Ünver