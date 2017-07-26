Ünlü iş adamının damat oğluna hediye ettiği bisiklet herkesi duygulandırdı

Ülke genelinde nakliyat yapan bir firmanın sahiplerinden olan Osman Bala’nın oğlu Serkan Bala yaklaşık 3 yıl önce gönlünü kaptırdığı Sunay Bala ile muhteşem bir düğün yaparak hayatını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katılığı düğün törenine taşıma sektöründe faaliyet gösteren işadamları da katıldı. Düğünün en heyecanlı anında İşadamı Osman Bala, uzun süredir kimseyi beğendiremedikleri için evlenmeye ikna olmayan 29 yaşındaki oğluna düğün hediyesi verecek olması herkesi heyecanlandırdı. Herkesin merakla beklediği ve çok pahalı bir hediye olacağını tahmin ettiği düğün hediyesi ise aile fertlerini çeyrek asır geriye götürdü ve herkesi duygulandırdı.

“Bisikletin hatırası herkesi duygulandırdı”

Filmlere konu olacak hediye paketinin içinde düğüne özel süslenmiş bir bisiklet çıktı. Ünlü işadamının en lüks otomobili hediye edebilecekken 29 yaşında damat olan oğluna aldığı hediyenin sebebi, salondaki herkesi duygulandırdı. Şu anda hatırı sayılır bir firmaya önemli bir servete sahip olan damat Serkan Bala’nın babası Osman Bala’nın zamanında oğluna bir bisiklet alamadığı öğrenildi. Paketten çıkan düğüne özel süslenmiş bisikleti görünce çocukluk günlerine dönen damat Serkan Bala damatlığı ile hem babasının hem de gelinin ve davetlilerin önünde bisiklete bindi. Rüya gibi düğünde hem eğlenen hem de duygusal anlar yaşayan gelin ve damat düğünün ardından balayına çıktı.

İbrahim Kılınç