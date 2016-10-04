Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden Cide nüfusuna kayıtlı ünlü işadamı Kuleli Terazi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahibi Hasan Bat (55), Eminönü’nde bulunan Tahtakale Mahallesi Kantarcılar Sokak üzerinde bulunan fabrikasının önünde alkol alan tinercileri uyardı. Tinerciler ile ünlü işadamı Hasan Bat arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işadamı Hasan Bat’ın 30 yaşındaki oğlu Onur Bat’ta katıldı. Fabrikanın önünden ayrılan üç tinerci, bir süre sonra ellerinde bıçaklarla geri geldi. Önce Onur Bat’a saldıran tinerciler, ardından işadamı Hasan Bat’a saldırdı. Bıçaklı saldırı sonrası Onur Bat, 7 yerinden bıçaklanarak yaralanırken, babası Hasat Bat ise, kalbine isabet eden bıçak darbesi sonrası ağır yaralandı. İşadamı Hasan Bat ile oğlu Onur Bat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasat Bat, kurtarılamadı. Oğlu Onur Bat’ın ise, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kimlikleri tespit edilemeyen ve üç kişi oldukları öğrenilen tinercilerin ise, emniyet güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Öte yandan, tinercilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hasat Bat’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Salman

KASTAMONU