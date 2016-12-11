Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri İstanbul Beşiktaş'taki 29 kişinin şehit olduğu alçak saldırıyla ilgili sosyal medyadan, saldırıyı lanetleyen paylaşımlarda bulundular.
İşte o pyalaşımlardan bazıları:
Esra Erol
Tüm yaralı polislerimize acil şifalar dilerim. Aileleri şimdi perişandır. Allah sabır versin. İnşallah acı haberler almayız.
Tolgay Arslan
Yeter artık! Allah yardımcımız olsun
Demet Akbağ
'Nerdesin ?, 'iyimisin' , trafiğini başlattılar yine hainler . Allah kahretsin
Rıza Kocaoğlu
Off of umarım kimseye bişey olmaz, merak eden arkadaşlar ölmedik ama iyi de diiliz,acil şifalar memleketime
Mehmet Okur
Çok geçmiş olsun Beşiktaş! Geçmiş olsun güzel ülkem...
Hande Yener
Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum...
Tuba Ünsal
Offf onlarca kask var yerde. Yine onlarca şehit...Allahım mucize olsun ve ölen olmasın
Sinan Güler
Bombaların olmadığı, insanların bomba korkusuyla değil, huzur içinde yaşadığı günlerin bir an önce gelmesini istiyoruz.
Ece Erken
kimin canini yakıyorsanız sizin canınız 1000 kere daha fazla yansın! Allah belanızı versin!!!!! geberin!!! Allah korusun bizi!!
Hakan Yılmaz
Bu yaşam tarzını bu korkuyu hiç bir vatan evladı haketmiyor. Bitirin artık bu kabusu.!
Ahmet Ümit
Bela kol geziyor, ölümün adamları yine vahşet peşinde. Ne olacak bu ülkenin hali, nasıl kurtulacağız bu kaostan?
Birol Güven
Polis de biziz. Saldırı hepimize.
Lukas Podolski
Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun