Spor ve sanat dünyasının ünlü isimleri İstanbul Beşiktaş'taki 29 kişinin şehit olduğu alçak saldırıyla ilgili sosyal medyadan, saldırıyı lanetleyen paylaşımlarda bulundular.

İşte o pyalaşımlardan bazıları:

Esra Erol

Tüm yaralı polislerimize acil şifalar dilerim. Aileleri şimdi perişandır. Allah sabır versin. İnşallah acı haberler almayız.

Tolgay Arslan

Yeter artık! Allah yardımcımız olsun

Demet Akbağ

'Nerdesin ?, 'iyimisin' , trafiğini başlattılar yine hainler . Allah kahretsin

Rıza Kocaoğlu

Off of umarım kimseye bişey olmaz, merak eden arkadaşlar ölmedik ama iyi de diiliz,acil şifalar memleketime

Mehmet Okur

Çok geçmiş olsun Beşiktaş! Geçmiş olsun güzel ülkem...

Hande Yener

Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum...

Tuba Ünsal

Offf onlarca kask var yerde. Yine onlarca şehit...Allahım mucize olsun ve ölen olmasın

Sinan Güler

Bombaların olmadığı, insanların bomba korkusuyla değil, huzur içinde yaşadığı günlerin bir an önce gelmesini istiyoruz.

Ece Erken

kimin canini yakıyorsanız sizin canınız 1000 kere daha fazla yansın! Allah belanızı versin!!!!! geberin!!! Allah korusun bizi!!

Hakan Yılmaz

Bu yaşam tarzını bu korkuyu hiç bir vatan evladı haketmiyor. Bitirin artık bu kabusu.!

Ahmet Ümit

Bela kol geziyor, ölümün adamları yine vahşet peşinde. Ne olacak bu ülkenin hali, nasıl kurtulacağız bu kaostan?

Birol Güven

Polis de biziz. Saldırı hepimize.

Lukas Podolski

Kalbim patlamadan etkilenenlerle birlikte. Teröre lanet olsun