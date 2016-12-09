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Ünlü isimler kamu spotunda gözyaşlarıyla oynadı

Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kamu spotunda istatistik okuyacağını sanan 3 ünlü isme 18 yaşındaki Gökhan Demir'in otopsi raporu ve fotoğrafı verildi. Raporu görünce şoke olan sanatçıların yaşadığı duygusal anlar kamu spotu haline getirildi.

Ünlü isimler kamu spotunda gözyaşlarıyla oynadı

09 Aralık 2016 12:18
Ünlü isimler kamu spotunda gözyaşlarıyla oynadı - Tıkla İzle

Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla Emre Altuğ, Ecem Özkaya Üstündağ ve Olgun Toker'in rol aldığı bir kamu spotu hazırlandı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı kamu spotunda 3 ünlü isim, trafik kazalarıyla ilgili istatistik okuyacağını zannediyordu. Kamera karşısına geçen sanatçılara 18 yaşındaki Gökhan Demir'in otopsi raporu ve fotoğrafı verildi. Durumdan habersiz olan sanatçıların raporu gördüğü anda verdiği tepkiler video kaydına alındı. Raporu görünce şoke olan sanatçıların yaşadığı duygusal anlar kamu spotu haline getirilerek #cankaybediyoruz başlığıyla paylaşıldı.

Feci kaza ikizleri ayırmıştı
19 Ekim 2012’de, Hasköy’deki Rahmi Koç Müzesi önünde meydana gelen trafik kazası ikiz kardeşleri ayırmıştı. Trafikte hatalı sollama yapan ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu 18 yaşındaki Gökhan Demir ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. 9 gün boyunca yoğun bakımda kalan Demir hayatını kaybederken kazaya sebep olan sürücü ise kaçmıştı.

Etiketler: kamu spotu, ünlüler


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