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Ünlü isimler şöhretler maçında buluştu

Eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı ve şampiyon atlet Mikdat Sevler ile spiker Emre Tiley, Mersin'in Silifke ilçesinde yenilenen Taşucu Stadı'nın açılışındaki şöhretler maçında buluştu.

Ünlü isimler şöhretler maçında buluştu

12 Nisan 2018 15:10

Büyükşehir belediyesi tarafından 1 milyon lira maliyetle yenilenen Taşucu Stadı'nın açılışı ve panel Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, 110 m. Engelli Türkiye Rekortmeni ve Gençler Balkan Şampiyonu Miktad Sevler ve spiker Emre Tilev'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Panelde sporcular kariyerlerindeki başarıları anlatıp, gençlere nasıl iyi sporcu olabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Panelde gençler sporculara soru sorma fırsatı da buldu. Panelin ardından düzenlenen plaket töreni sonrasında stadın açılışı için kurban kesildi.

"1 milyon maliyetle yenilendi" 

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, törende yaptığı konuşmada, "Bizler yerel yönetimler olarak gençlerin sağlıklı, ahlaklı sporcu olmaları ve toplum yararına hizmet verecek şekilde yetişmeleri, yetiştirilmeleri için gayret ediyoruz. Sporu seviyoruz, spora Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ilçe ayrımı yapmadan eşit hizmet vermek şartıyla bütün ilçelerimizde destek veriyoruz" dedi. 

Stadın daha önce drenajının olmadığını, çimin tamamen elden geçtiğini belirten Kocamaz, "Herhangi bir seyirci tribünü yoktu. Biz bu stadı komple yeniden ele aldık ve yaklaşık bir milyon lira bir maliyetle bugünkü konumuna getirdik" dedi.  

Murat Şengi

 

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