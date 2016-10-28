Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, 15 Temmuz gecesi vatan hainlerinin kan döktüğü ve kahramanların karanlık gecenin seyrini değiştirdiği 9 noktada kan bağışı kampanyası düzenliyor. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin seferberlik çağrısına ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla destek verdi.

Alişan, Cem Öğretir, Serdar Cebe, Çağla Şikel, Altay, Hakan Altun, Petek Dinçöz, Kağan Yakuphan, Sevda Türküsev, Nadide Sultan, Ender Saraç, Devrim Erden, Bülent Serttaş, Erkan Sönmez, Nur Ertürk, Erbakan Malkoç, Zeo Jaweed, Hakan Akkaya, Helin Avşar, Devran İskender, Aşkım Kapışmak gibi birçok ünlü isim 30 Ekim Pazar günü kan bağışı için meydanlarda buluşma çağrısı yaptı.

30 Ekim Pazar Günü; Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Saraçhane-Kısıklı-Taksim Meydanları, Çengelköy Polis Karakolu, Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi Önü, Vatan Caddesi ve Acıbadem Türk Telekom’da bu kez kan bağışı için buluşulacak.