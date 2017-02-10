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Ünlü isimlerden Kızılay'a yardım defilesi

Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak ile Moda Tasarımcısı Dilek Hanif Türk Kızılayı için bir araya geldi.


10 Şubat 2017 09:32

Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak ile Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Türk Kızılayı için bir araya geldi. İki ünlü isim, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi için, geliri okul öncesi eğitime destek için kullanılmak üzere 18 Şubat'ta Dilek Hanif’in özel tasarımlarından oluşan bir yardım defilesi yapacaklarını düzenledikleri toplantıyla açıkladılar. Geceye özel hazırlanan kıyafetlerin açık artırma ile satılacağı bildirilirken, Hastane Derindere sponsorluğunda yapılacak yardım gecesinin basın toplantısına Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkan Vekili Büşra Köylübay, Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülçin Derindere, Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak, ünlü manken Deniz Akkaya ve Koreograf Uğurkan Erez katıldı. Koreografisini Uğurkan Erez’in üstlendiği defilede Çağla Şikel baş manken olarak podyuma çıkacağı belirtildi.

Kapışmak: "Defilenin gelirini anaokulu projesine bağışlamak istedik"

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Yazar Aşkım Kapışmak, geçen yıl düzenledikleri defilenin etkisinin yüksek olduğunu ve olumlu geri dönüş aldıklarını o yüzden bu sene de defile düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Kapışmak, “Bu sefer işin ustasına gitmek istedik, sevgili Dilek Hanif’e gittik. Sağ olsun iyilik ve yardım projesini duyunca gönlünü ve muhteşem başarısını bizimle birleştirdi. Yine Kızılay’ın İstanbul şubesine gittik. ‘81 ilde 81 anaokulu’ yapma projeleri vardı. Yani ihtiyaç sahibi çocukların gideceği ve ilköğretim hayatlarına kadar bir anaokulu projesiydi. Bizde istedik ki bu defilenin gelirini yine Kızılay’ın İstanbul Şubesi aracılığıyla anaokullarına bağışlayalım” dedi.

Hanif: “Toplum olarak birbirimize destek vermeye, birlikte olmaya ihtiyacımız var”

Projede düzenlenecek defilenin kıyafetlerini tasarlayarak destek olan Dilek Hanif, Kızılay’ın Türkiye’nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, “Kızılay için bunu yapıyor olmak da benim için son derece mutluluk ve heyecan verici. Proje bana geldiği zaman bunun yardıma nasıl dönüşebileceğini kendi içimizde konuştuk. Kutur (özel tasarım elbise) değil, hazır giyim koleksiyonumuzla ilerleyelim ve hazır giyim koleksiyonundan parçaları bu açık artırmada satalım diye karar aldık. Bu koleksiyon daha çok yurtdışında 24 ayrı yerde satılıyor. Türkiye’de çok fazla noktada olan bir koleksiyon değil. Dolayısıyla böyle özel bir koleksiyonu bu defilede açık artırmayla satalım ve oradan gelen geliri de çocuklarımız için kullanalım dedik. Toplum olarak her şeyden önce birbirimize destek vermeye, birlikte olmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Defilenin koreografisini üstlenen Uğurkan Erez, eğitimli anne, babanın çocuğu olduğu için olayda eğitime dayandığı için çok keyif alarak bu projenin içinde olduğunu söyledi. Çok güzel şeyler çıkacağına inandığını ifade eden Erez, “Defileyi sorarsanız sürpriz, gelince göreceksiniz” dedi.

Derindere: “Gençlerimize destek vermek gurur ve onur verici”

“Ülkemizin geleceği gençlerimize destek vermek bizim için gurur ve onur vericidir” diyen Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülçin Derindere, “Derindere şirketler topluluğu olarak eğitime verdiğimiz destek devam ederken Türkiye’nin en büyük sosyal yardımlaşma kuruluşu Kızılay’dan ve organizasyonu yapan arkadaşlarımızdan gelen talebe hemen destek vermeye hazırız dedik. Derindere Grubu’nun sağlık sektöründeki yatırımı Hastane Derindere olarak çocuklarımıza yönelik destek projelerimizin arasına, ülkemizin sosyal yardımlaşma konusundaki lider kurumu olan Kızılay’la birlikte yaptığımız okul öncesi eğitim projesini de eklemek bizim için gurur vericidir’” şeklinde konuştu.

Akkaya: “Kızılay sadece kan merkezi değil, yardımlaşmanın da adresi”

Yardım projesine destek veren ünlü manken Deniz Akkaya ise “Dünya çok ciddi bir süreçten geçiyor ve bu süreçte vicdan ve merhamet artık rafa kalkmış gibi gözüküyor” diyerek yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Akaya, “Bu duyguları yeniden yaşatabilecek en önemli değerimizdir Türk Kızılayı ama bu adresinde sadece kan merkezi gibi algılanmasını da kırmak istiyoruz. Burası sadece kan verilen bir merkez değil aslında yardımlaşmanın en önemli adresi. O anlamda benden bu talep edildiği sürece her zaman Türk Kızılayı’nın yanında olacağım. Çalışmaya devam edeceğim. Bu özel geceyi birlikte sunacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Gül Kaba - Hüseyin Coşkun - Murat Horoz 
 

Etiketler: Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak, Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Türk kızılayı


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