Dava dosyasına giren bir ses kaydında hackerin mağdurlardan para istediği, bir mailde ise kendisinin ancak 50 yıl sonraki teknoloji ile yakalanabileceğini söylediği görülüyor.

Efsane basketbolcu Erman Kunter'in kızı spiker Refia Roksan Kunter Özkan, ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve eski kız arkadaşı Saime Ela Topçuoğlu ile katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen Zeynep Öztürk’ün bilgisayar ve telefonlarından kişisel verilerini ele geçirerek özel hayatlarına ilişkin görüntüleri yayınlamakla tehdit eden şantaj çetesinin yargılanmasına başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar, Osman G. Merve N. ve Muhammed A., cezaevinden getirilirken, şikayetçiler Refia Roksan Kunter Özkan ve İsmail Ege Şaşmaz ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan şikayetçilerden İsmail Ege Şaşmaz, eski kız arkadaşı Ela Topçuoğlu ile özel hayatına ilişkin görüntülerin ele geçirildiği ve bunun karşılığında sanık Osman G. tarafından defalarca şantaja maruz kaldığını anlattı. O dönem çalıştığı dizinin henüz yayınlanmamış bölümlerin senaryolarının da ele geçirildiğini ve sosyal medyada paylaşıldığını anlatan Şaşmaz, sanık Osman G.’ye toplamda 31 Bin TL ödeme yaptığını ifade etti.

“Oynadığım dizinin yayınlanmamış bölümlerinin senaryolarını paylaştılar”

Bir gün aniden telefonun hacklendiğini anlatan Şaşmaz, “Telefonumdaki hesabıma ulaşıldı. Girmeye çalıştım fakat başaramadım. Hemen akabinde biri beni cep telefonumdan arayarak ‘Hesapların hacklendi’ dedi. O sıra çalıştığım dizinin henüz yayınlanmamış bölümlerine ait senaryoları twitterda paylaşacağını söyledi ve bunu yaptı. Çalıştığım yapım şirketine karşı zor durumda kaldım. Daha sonra beni kız arkadaşım Ela’nın özel görüntülerini yayınlamakla tehdit etti ve ödeme yapmama rağmen bazı özel görüntülerim yayınlandı” dedi.

İsmail Şaşmaz: “Haysiyetime şerefime saldırdılar”

Sanıkların yakalandıkları güne değin gece gündüz farklı numaralardan kendisini aradığını ifade eden Şaşmaz, “Beni sürekli arayıp para isteyerek tehdit etti. Kendisine parça parça para gönderdim. Ben huzurdaki sanık Osman’ı sesinden tanıdım. Benim hayatımı mahvetti. Kız arkadaşım Ela’dan ayrıldım. Ailesiyle kötü oldum. O şu an yurt dışında, ben buradayım. Haysiyetime şerefime saldırdılar. 2 hafta önce bir hayranım yanıma gelip bana internetten özel görüntülerimi gösterdi” diye konuştu.

Roksan Kunter: “Çok korktum”

Şans eseri hesabını şantaj şebekesinden kurtardığını ancak olay anında çok korktuğunu ifade eden spiker Rokan Kunter, “Hesaplarımın hacklendiğini anladığım anda şans eseri yanımda bilgisayardan anlayan bir arkadaşım vardı. Hemen yeni bir mail adresi alarak hesabı kurtarmaya çalıştık. Hacklenen mailimden, yeni açtığım mail adresine elektronik posta gönderildi. Hesabımın hacklendiğini söyleyerek 10 Bin TL vermemi istediler. Evli bir insanım süt verdiğim bir çocuğum var. Çok korktum. Sonra ulaşabilecekleri herhangi bir görüntüm olmadığını gördüm. Böyle şeylere zaten çok dikkat ederdim. Twitter hesabımdan 2 kez ‘Roksan Kunter’in hesabı hacklenmiştir. Birazdan özel görüntüleri yayınlanacaktır’ şeklinde tweet attılar. Hesabımın ele geçirilmesinin ardından çalan telefonu açmadım, herhangi bir para ödemedim ve büyük uğraşlar sonucu hesabımı kurtardım. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

“Ünlülerin gizli bilgilerine internette erişmek mümkün”

Duruşmada daha sonra mağdur ünlüleri arayarak şantaj yaptığı iddia edilen sanık Osman G. savunmasını yaptı. Kimlik tespiti sırasında aylık 11 Bin 500 TL gelirle özel güvenlik uzmanı olarak çalıştığını belirten sanık Osman G., ünlü isimlerin gizli bilgilerine internet ortamında erişimin mümkün olduğunu söyledi. Savunmasında “Ben şikayetçilerin verilerini internetten aldım” diyen sanık Osman G., “Orada birçok ünlünün verisi vardır ve bu verilerin çoğu herkese açıktır. Huzurda bulunan diğer 2 tutuklu arkadaşımın olayla ilgisi yoktur. Ben onların cep telefonlarını kullandım. Ancak onların bundan haberleri yoktur” diye konuştu.

Sanık: “Hacklemenin ne olduğunu bile bilmem”

Duruşmada ifadeleri alınan diğer 2 tutuklu sanıktan Muhammed A., “Hacklemenin ne olduğunu bile bilmem. Bunu yapacak bilgi ve becerim de yoktur. Osman bir şirkette işe başladığını beni de yanında görmek istediğini söyledi. Osman’ın getir götür işlerini ve şoförlüğünü yapardım” dedi. Osman G.’nin birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı olduğunu belirten sanık Merve N. ise, şantaj olaylarından haberi olmadığını, Osman G.’nin yanında sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını belirtti.

İlk duruşmada 2 tutuklu sanığa tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Merve N. ve Muhammed A.’nın, ifadelerinin alınmış oluşu ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Tahliyelerine karar verilen sanıklara, her duruşmaya katılma zorunlulukları olduğunu aksi halde tekrar tutuklanacaklarını hatırlatan mahkeme, sanık Osman G. hakkında ise kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmada, sanıkların ele geçirdiği müstehcen içerikli özel görüntülerin kapalı oturum yapılarak yalnızca taraf avukatları eşliğinde incelenmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

“Şaşmaz ile hacker arasındaki görüşmesinin ses kaydı dava dosyasında”

Öte yandan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın şantajcı hacker ile yaptığı telefon görüşmeleri dava dosyasına girdi. Oyuncu Şaşmaz, tarafından kaydedilen ve dava dosyasına giren telefon görüşmesi kaydında sanık Osman G.’nin başka oyuncuların da hesaplarını ele geçirdiği ve oyuncuların hesaplarını geri almak için kendisine para verdiğini söylediği görülüyor.

Dava dosyasına giren ses kaydında oyuncu Şaşmaz ile sanık Osman G. arasında şu diyalogların geçtiği görülüyor;

Şaşmaz: Benim izlediğim bir film vardı ‘Yüzü yok’. O filmlerdeki adamlar gibi misin sen de.

Hacker: O iş televizyondaki gibi olmuyor ya. Benim de bir işim var. Siber güvenlik uzmanıyım. Gündüzleri koruyorum geceleri saldırıyorum. Sen bu hesabı istiyor musun?

Şaşmaz: İstiyorum tabi istemez miyim?

Hacker: Biraz önce mailleştiğim kişi sen misin?

Şaşmaz: Evet benim. 15 Bin TL istedin. Bir de dalga geçtin benimle,’Bütçe fazla geldiyse diye’

Hacker: Dalga geçmedim aslında. E. K.(ünlü bir oyuncu) 35 Bin TL verdi. O adam ne yapsın?

Şaşmaz: E.K. 35 Bin TL verir. E.K. abinin de özel şeyleri vardır.

Hacker: Değil mi? Bayağı vardı. Neyse uzatmaya gerek yok. Şimdi sen ne diyorsun bu konuya?

Şaşmaz: Valla bilemedim. Ben nasıl vereceğim bu parayı sana?

Hacker: Bitcoin (Ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimi)

Şaşmaz: Nasıl?

Hacker: Bitcoin.

Şaşmaz: O ne demek anlamadım?

Hacker: Sen maile gel anlatacağım ben sana

“Hacker ele geçirdiği mailden Şaşmaz’ı tehdit etmeye devam etti”

Dava dosyasına giren bu görüşmenin ardından sanık Osman G. ile Şaşmaz ile arasında gerçekleşen mailleşmelerde dava dosyasında yer aldı. Dava dosyasında yer alan maillerde sanık Osman G.’nin kendisini ancak 50 yıl sonraki bir teknoloji ile yakalanabileceğini söylediği görülüyor.

Dava soyasında yer alan mailler ise şöyle;

“İnstagram şifreni değiştirdim. Bu sadece uyarıydı. İkinci kez komple el koyarım. Güvenlik onayı koyman bana engel değil. Ses kaydı almanın da bir önemi yok. Türkiye teknolojisinde bana ulaşabilmen için yaklaşık 50 yıl daha ülkenin ileri teknolojiye sahip olması gerekir.”

11 Nisan 2016 00.10

Şaşmaz: “5 Bin TL gönderebiliyorum. Bunu tekrar yapmayacağına söz veriyorsan ve bütün hesaplarımı geri vereceksen nasıl yapmam gerektiğini de yazar mısın?”

Hacker: “Dostum senin hesapların benim bir işime yaramaz. Sosyal medya takıntım yok. Kitlelerin toplandığı yerlerden nefret ederim. Kalabalıktan nefret ederim. Ödemeyi yaptığın anda hesap bilgilerin elinde olacak”.

- Avukattan TC kimlik numaralı şifre uyarısı

Dava hakkında değerlendirmelerde bulunan Ege Şaşmaz’ın avukatı Mansur Afşin, çoğu vatandaşın kimlik verilerinin internet ortamına yayıldığını, hacker çetesinin bu yolla kişilere ulaşarak özellikle ünlü isimleri seçtiğini belirtti. İsim-soyismiyle email adresi alan ve şifre olarak TC kimlik numaralarını kullanan vatandaşları uyaran avukat Yavaş, en kolay çökertilen hesapların bunlar olduğunu ifade etti.

İddianame: “Hackerin bilgisayar programcılığı üzerine hiçbir tecrübesi ve eğitimi yok”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Osman G’nin bilgisayar programcılığı üzerine hiçbir tecrübesi ve eğitimi olmadığı, arkadaşları Merve ve Muhammed’i de yanına aldırarak bir müddet birlikte çalıştıkları anlatıyor. Bu süreçte sanıkların plan yaparak ünlü olan kişilerin hesaplarını hackleyerek ele geçirdikleri özel bilgi, belge, fotoğraf, video vb. bilgileri şantaj yapmak suretiyle para kazanma konusunda anlaştıklarını aktarılan iddianamede, sanıkların bu doğrultuda ünlü isimlerin hesaplarını ele geçirerek gizli veya müstehcen görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek şantaj yaptıkları, ünlülerden aldıkları paraları da birbirlerine banka hesabından havale ettikleri ve farklı bankamatiklerden çektiklerine dair deliller olduğu yer almıştı.

Ünlüleri telefonla arayarak şantaj yapan sanığa 72 yıl hapis istemi Sanıklardan Osman G.’nin; Refia Roksan Kunter Özkan, İsmail Ege Şaşmaz, Saime Ela Topçuoğlu ve Zeynep Öztürk’e karşı işlediği öne sürülen “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, bilişim sistemini engellemek, özel hayatın gizliliğini ihlal, ve şantaj” suçlar nedeniyle 40 yıldan 72 yıla kadar hapsi istenen iddianamede diğer sanıklar için ise çeşitli oranlarda hapis cezası talep ediliyor.