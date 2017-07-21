Ünlü isimlerin deprem korkusu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimlerde deprem nedeniyle büyük korku yaşadı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından deprem gecesinden fotoğraf paylaşırken, yaşadıkları korku ve paniği şu sözlerle dile getirdi.

Hadise: “Dün gece Bodrumda depremi hisseden, korkan herkese geçmiş olsun. Öyle sallandı ki evimiz, kendimizi nasıl evden dışarı attık anlatamam. Aklıma geldikçe korkuyu yeniden hissediyorum. Ve şükrediyorum, ailem yanımda. Bu resmide ablam çekmiş, hepimiz dışarıda yastıklar üzerinde uyurken. Ülkemizde ağır depremleri yaşayanları konuştuk gece ve yaşadıkları korkuyu az olsa da hissedebildik bizde. Allah ülkemizi daha fazla depremlerden korusun inşallah. Ve yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua ettik, mekanları cennet olsun”

Demet Akalın: “Hala uyku yok! Sallandıkça sallanıyor eve giremiyoruz! Hira korkudan arabadan çıkamıyor! Allah’ım sen yardım et! Niyeyse birçok kişiyi de sildim! Böyle bir gece aramadılarsa varsın hiç olmasınlar! Değil 6.8, bence 10'du. Yere düşüp geri geldim. Bırak sallanmayı! Allah hepimizi korusun! Gerçekten çok korkunçtu ve hala sallanıyoruz dua edin”

Depreme’e dün akşam annesi Derya Tuna'nın doğum gününü kutlarken yakalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses: “Bodrumda deprem oldu. Hepimize geçmiş olsun bu güzel günde sağlık olsun. Annemin doğum gününü kutlarken yakalandık”

Yeşim Salkım: “Bodrum çok sallandı çok hepimize geçmiş olsun. Halen artçıları vuruyor”

Keremcem: “ Geçmiş olsun memleketim, hemşerilerim ve tabii ki yerli yabancı turist konuklarımız”

Berna Laçin: “Saat: 3.40 Deprem korkusundan Tontonla yatak odasına inemedik, kendimize kapı ağzına yer yatağı yaptık.Yer yatağını da pek severim de şu artçılar korkutmasa! Bakalım uyuyabilecek miyiz? Allah'a emanet artık”

Seren Serengil: “Korkunç bir sarsıntıydı havuz taşacak gibi oldu. Eve yeni gelmiştik ayakta zor durabiliyorduk, panik de var tabi.Bahçede evden uzaklaşıp bitmesini bekledik. Köpeklerden biri eve saklanmıştı girdim onu çıkardım, bir daha da eve girmedik bahçede yattık. Arayan soran merak eden herkese teşekkürler, iyiyiz ama çok korktuk”

Yeliz Yeşilmen: “Çok kötü deprem oldu bahçedeyiz. Yeniden çok şiddetli oldu ve bahçedeyiz bitmiyor. 10 dakika bir oluyor”

Hasibe Karadağ