ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri kapsamında sandık başına giden seçmen kararını verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletini de kazanarak 274 delegeye ulaştı. Böylece Trump, başkan olabilmek için gerekli olan 270 delegeye ulaşarak ABD’nin yeni başkanı oldu.

ABD başkanının Donald Trump olacağı kesinleştikten sonra ünlü isimler sosyal medya üzerinden çarpıcı paylaşımlarda bulundurlar.

İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları Trump paylaşımları:

Berna Laçin:

Umarım başka gezegende yaşam vardır!

Gani Müjde:

Bugün doğacak çocuklara isimler.Kız olursa Trampsu;erkek olursa Trampcan..

Gülse Birsel:

Bu Hillary görünümlü bir ceviz kıracağı! Kaç sene önce bi arkadaş hediye etmişti. Bana benzetmiş! Dostluğumu o gün bitirmem lazımdı ama yüzüm yumuşak. Seçim konusunda ise, takipteyim ama kanımca al Hillary'den vur Trump'a. Ceviz kıracağıymış, şuymuş buymuş, maksat kalpler kırılmasın! Bu kadar da yüzeysel bakıyorum konuya. Yıldım anam siyasetten filan, öf.