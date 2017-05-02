Ünlü İşletmecinin aracı gittiği restoran da verdiği valeden çalındı

Ünlü restoran işletmecisi Serap Bingöl geçtiğimiz mart ayında Büyükçekmece’de bulunan bir restoran’a yemeğe gitti. Aracını kapıda bulunan valeye teslim eden Bingöl yemek çıkışında aracını istedi ancak aracı bir türlü bulunamadı ve aracın çalındığı ortaya çıktı. Durumu hemen polise bildiren Bingöl’e işletme sahibi Gürsel İlgüz mağduriyetin giderileceğini söyledi. Ancak İlgüz daha sonra aracın parasının kendileri tarafından ödenmeyeceğini söyledi ve ikili mahkemelik oldu.

Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen Bingöl “Restoran’a gittiğimde ben de herkes gibi aracımı valeye teslim ettim ancak yemeğin bitmesinin ardından valeden anahtarımı istedim ancak anahtarımı bulamadılar. Benim aracımla birlikte beş tane daha aracın anahtarını bulamadılar. Ancak çalınan araç benim arabamdı. Aracın çalınmasının ardından emniyete Gürsel bey ile beraber bildirdik. Ondan sonra karakol 30 günlük bir süreç tanıdı bize aracın bulunması için. O süreç doldu ve bu arada gürsel bey benim aracımın zararının giderileceğini söyledi. Bende bir işletmeci olarak bunları ne müşterilerine ne de bir başka kişiye yansıttım. Çünkü bende müşteriyim. Arkadaşlarım sigortaya soruyor sigorta anahtarla çalınmaları karşılanmayacağını söyledi. Sigortadan da ret cevabı gelince avukatımla beraber Gürsel bey’i ziyaret ettik. Gürsel bey çalınan aracın bedelinin hiçbir şekilde karşılamayacağını söyledi. Biz de hemen savcılığa başvurduk. Kendisi orada da uzlaşmaya gitmeyeceğini söyledi. İşi daha da zorlaştırdı. Üstüne üstelik iftiralarda da bulundu. İşletme de can ve mal güvenliğimizin olmadığı da ortaya çıktı. Ben buradan bunları duyurdum ki işletme sahibi ve vale arkadaşlar daha duyarlı olsunlar. 3. Şahıs denildi ve aracımın kendim tarafımdan çalındığı yönünde iftiralar attılar. Ben bununla ilgili manevi dava da açacağım. Benim müessesemde de yıllar önce böyle bir konu oldu ve ben müşterimi incitmeden iki gün içerisinde aracını aldım. Ben seçenek sundum ben yardımcı olmaya çalıştım benim iyi niyetim suistimal edildi ve ben bunu öğrenince basınla paylaşmak istedim”diye konuştu.

Volkan Kayalar