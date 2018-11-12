Ünlü Jinekolog hastasına tacizden tutuklandı

Ünlü jinekoloji profesörü Fecri Sevilen hakkında geçtiğimiz günlerde iki hastasının, muayenehane esnasında nitelikli cinsel saldırıya uğradıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte bulan savcılık, Prof. Dr. Sevilen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan Sevilen'in, telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el konuldu.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sevilen, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sorgusunda 44 yıllık hekim olduğunu ve 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayan Sevilen, “Tüm hastalarımla mesajlaşma yolu ile irtibata geçerim. Şikayetçileri eldivenle ve ultrason ile muayene ettim. Cinsel içerikli filmler izletmedim. İddia edildiği gibi muayene sırasında da fotoğraf falan çekmedim. Kullandığımız cihazın ışığını flaş zannetmiş olabilirler. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları dikkate alan mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'in tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine de vurgu yapıldı.