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Ünlü jokey memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yarış sırasında atıyla birlikte düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jokey Ömer Kaya, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Ünlü jokey memleketi Şanlıurfada defnedildi

11 Ekim 2016 14:39

Edinilen bilgiye göre, 6 Ekimde Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki yarış sırasında atıyla birlikte düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Jokey Ömer Kaya’nın cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Cenaze aracıyla Şanlıurfa merkeze 22 kilometre uzaklıkta olan Karaköprü ilçesine bağlı Yukarı Göbekli kırsal Mahallesine götürülen cenaze, öğle namazının ardından defnedildi.

Ağabey Selim Kaya gözyaşlarına boğuldu
Türkiye’nin ünlü jokeylerinden olan Selim Kaya, küçük kardeşinin cenazesinde yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken Selim Kaya, yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalıştı. Ailedeki bir diğer jokey olan Mehmet Kaya da ağabeyi Selim Kaya’nın yanında durarak cenaze namazında saf tuttu.
Ömer Kaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Eşi doğum yapmak için hastanede yatıyor
Ağabeyi Selim ve kardeşi Mehmet Kaya gibi jokey olan Ömer Kaya’nın evli ve 5 çocuk babası olduğu, eşi Hacire Kaya’nın ise cenaze defnedilirken Ankara’da doğum yapmak üzere hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Aynı ailenin 31 kardeşinden biri
4 eşi ve Ömer Kaya ile birlikte 31 çocuğu olduğu öğrenilen baba Ahmet Kaya’nın yatalak olduğu için cenazeye katılamadığı öğrenilirken, yakınları tarafından cenazeye getirilen anne Zeynep ise yere oturarak gözyaşları döktü.

Cenaze namazı sonrası bir açıklama yapan Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Turgut Alakuş, “Hepimizin başı sağ olsun. Bu jokeylerin başına gelen en üzücü hadisedir. Çok üzüldük. Sevilen bir kardeşimizdi. Binlerce kişi onun taziyesine gelmiş. Jokeylerin de bu sorunu var. İnşallah daha aza iner” şeklinde konuştu.

Şinasi İnan

Etiketler: Jokey Ömer Kaya


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