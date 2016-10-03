Bodrum’da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü karikatürist Bedri Koraman'ın mezarının sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol'un açtığı babalık davasında çıkan karar sonucunda açılacağı öğrenildi. Koraman’ın eşi Nil Koraman ise verilen karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan ünlü karikatürist Bedri Koraman’ın eşi Nil Koraman, basında çıkan haberlerin çoğunun asılsız ve gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Meral Küçükerol 8 yıl önce de bu olaydan dolayı eşim Bedri Koraman'a dava açtı ve açtığı davayı kaybetti.

Basında yer alan bazı ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Bedri'nin asker kaçağı olması nedeniyle kızını nüfusuna almadığı söyleniyor. Bedri 18 yaşında nasıl asker kaçağı olabilir? Ben herkese yardım ediyorum. Onu insan zannettim. Hiçbir zaman yanımızda olmadı. Soyadı diye tutturdu” dedi.

Meral Küçükerol'un açtığı babalık davasında mahkemenin mezarın açılması kararıyla ilgili de açıklama yapan Koraman, "Bakalım daha vaktimiz var. Mahkemeden çıkan karar kesinleşmiş bir karar değil. Bu karara da itiraz edeceğiz" dedi.

“Hayattayken neden test yaptırmadı”

Bedri Koraman’ın mezarının açıldığında zarar göreceğini belirten Koraman, “Yatırdığımız anıt mezarın bozulacağı için çok üzülüyorum. Bir ay boyunca o mezarın taşını aradık ve yaptırdık. Daha evvel hayattayken neden test yaptırmadı? Kötü niyeti var. Bir insan babasına böyle eziyet edemez. Biz buna sonuna kadar itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Koraman’ın eşi Nil Koraman ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol ünlü karikatüristin Bodrum’da düzenlenen cenaze töreninde karşı karşıya gelerek tartışmış ve kısa süreli yaşanan gerginlik sonucunda Küçükerol tabut başında dua ederken aldığı tepki sonucunda törenden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Eren Ayhan