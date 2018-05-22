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Ünlü koleksiyoner Bünyamin Kaynar hayatını kaybetti

İstanbul'da uzun yıllar, nümizmatik, efemera, jeton müzayedeleri yapan ünlü koleksiyonur Bünyamin Kaynar 64 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü koleksiyoner Bünyamin Kaynar hayatını kaybetti

22 Mayıs 2018 14:15

Ünlü koleksiyoner Bünyamin Kaynar (64), İstanbul'da dün gece hayatını kaybetti. Moda Müzayede'nin de sahibi olan Bünyamin Kaynar, İstanbul'da nümizmatik, efemera, jeton müzayedeleri yaptı. Nümizmatik ile ilgili kitapları da olan Kaynar, İş Bankası'nda uzun süre çalışıp emekli oldu. Bu nedenle banka ile her türlü objeyi de toplayan Kaynar'ın bu konuda bir koleksiyonu da vardı. Kayserili olan Bünyamin Kaynar'ın naaşı yarın Kayseri Yeşilhisar Erdemli köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. 

 

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